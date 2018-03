Candidatos Ratti y Bertucci manifiestan intención de acabar con corrupción

EFE

online@laestrella.com.pa



Los candidatos a las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo, el empresario Luis Alejandro Ratti y el pastor evangélico Javier Bertucci, manifestaron su intención de acabar con la corrupción en Venezuela, algo que, aseguran ambos, afecta en gran medida al país.



"Seguro tú no quieres votar, yo te demostraré que con el poder del voto y de la mano de Jesucristo vamos a terminar con la CORRUPCIÓN", dijo hoy Ratti en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, donde también aseguró que esto es "lo que ha destruido a Venezuela".



Bertucci, por su parte, que ha sido señalado en la investigación de Papeles de Panamá por supuestamente usar paraísos fiscales, también utilizó esta misma red social para indicar que hay que "detener la cadena de corrupción que tanto daño ha hecho al pueblo venezolano".



Señaló que es necesario recomponer la "sociedad inculcando valores a la política, repotenciando el aparato productivo, y llevando Esperanza en cada rincón de Venezuela".



El actual gobierno de Venezuela ha reconocido que la corrupción es uno de los problemas que tiene el país y también se ha comprometido a luchar contra esto.



En el país se han registrado casos de corrupción en los que se han visto implicados desde gerentes y expresidentes de la principal empresa estatal, Petróleos de Venezuela (PDVSA) por desfalcar a la nación, hasta hechos en los que se han desviado computadores que regala el Estado a estudiantes para ser utilizadas en juegos de azar.



Incluso, se han registrado detenciones, como la del empresario Diego Salazar Carreño, por casos de lavado de dinero con la Banca Privada de Andorra (BPA).



Entre otras cosas, también se han hecho señalamientos contra el propio presidente Nicolás Maduro, quien según la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz desvió del fisco al menos 8 millones de dólares, pero sobre estas acusaciones no se conoce investigación.



Según el ránking de la ONG Transparencia Internacional (TI), presentado el pasado 21 de febrero, Venezuela y Haití son los países más corruptos de América Latina.



Aunque ninguno de los dos aspirantes hizo alusión a algún caso concreto de corrupción en el país, ambos sostienen que esto afecta de manera importante a la nación y Ratti ha acusado directamente al Gobierno de ser corrupto.



En la serie de mensajes que publicó Ratti hoy para expresar su rechazo a la corrupción, también culpó a la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de ser aliada del presidente Nicolás Maduro "cuando llama a no votar", pues la coalición no participará en los comicios de mayo por considerarlos "fraudulentos".



Asimismo, señaló al exchavista Henri Falcón, también candidato a la Presidencia, de ser un "aliado del Gobierno en todos los procesos electorales".



Ratti, Bertucci, Falcón y el ingeniero Reinaldo Quijada son los cuatro candidatos que se medirán con el aspirante a la reelección Nicolás Maduro el próximo 20 de mayo, fecha en la que también se escogerán los consejos legislativos regionales.



A estas elecciones, que originalmente estaban previstas para el 22 de abril antes de ser pospuestas a mayo, están convocados más de 20 millones de votantes, según el registro preliminar del Consejo Nacional Electoral (CNE) que durante este lunes será auditado.



Las elecciones presidenciales en Venezuela son cuestionadas por gran parte de la oposición del país por considerar que no están dadas las condiciones para que se celebren los comicios.



El diputado y expresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) Henry Ramos Allup reiteró este domingo que "participar en (el) fraude" del 20 de mayo "más que un suicidio es una locura" y apuntó que se debe "luchar por condiciones justas".



"Régimen sabe muy bien que tiene 80 % de rechazo pero eso no quiere decir que candidato que se le oponga va a sacar 80% de los votos, sino que en estas condiciones lo van a revolcar", agregó.



Los dirigentes políticos de oposición, académicos, religiosos, estudiantes, sindicalistas, empresarios y disidentes del chavismo se han unido en un movimiento que han denominado Frente Amplio Venezuela Libre con el fin de exigir elecciones "libres" y "justas" y en rechazo a la convocatoria de mayo.