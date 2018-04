Candidatos colombianos discuten sobre corrupción y paz en acalorado debate

EFE

Los cinco principales candidatos a la Presidencia de Colombia se enzarzaron ayer en Barranquilla (norte) en un acalorado debate sobre corrupción, paz y la crisis venezolana cuando faltan menos de dos meses para las elecciones del 27 de mayo.



Al debate organizado por el diario El Heraldo y la Universidad del Norte asistieron Iván Duque, del uribista Centro Democrático; Germán Vargas Lleras, del movimiento Mejor Vargas Lleras; Sergio Fajardo, de Coalición Colombia; Humberto de la Calle, del Partido Liberal, y Gustavo Petro, de Colombia Humana.



El ambiente se caldeó por momentos entre los candidatos y entre el público asistente, principalmente cuando se habló de corrupción y paz, con la mayoría de las críticas enfiladas contra Duque, que lidera las encuestas de intención de voto.



Al ser preguntado sobre la situación que vive Colombia por la migración masiva de venezolanos que están abandonando su país por la crisis, Vargas Lleras aseguró que "lo peor está por venir", por lo que cree se debe "recurrir a instancias internacionales para poder hacerle frente a la difícil situación".



Petro manifestó que primero hubo un éxodo de cuatro millones de colombianos a Venezuela y que ahora han llegado de ese país medio millón de personas, por lo que propone "una conferencia internacional sobre emigración en América Latina".



Duque dijo que en caso de ser elegido ayudará "en el escenario multilateral a que caiga la dictadura" del presidente Nicolás Maduro, y consideró necesario crear un "Plan Venezuela" con organismos internacionales y otros países para recuperar la economía.



De la Calle, a su vez, manifestó que Maduro "es un dictador que merece ir a la Corte Penal Internacional (CPI)".

PROCESO DE PAZ

El tono del debate subió cuando los candidatos tuvieron que hablar sobre el proceso de paz con las FARC, pues Fajardo manifestó que apoyó las negociaciones pero cree que la pedagogía del acuerdo falló y consideró que los colombianos deben "aprender a ser diferentes sin ser enemigos".



Duque, por su parte, criticó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y lamentó que "criminales de lesa humanidad lleguen al Congreso sin reparar, sin decir toda la verdad, sin cumplir sus penas", en referencia a los miembros de las FARC.



Vargas Lleras criticó la postura de Duque sobre el acuerdo de paz, la cual cree que no es clara porque considera que "ataca la posibilidad de que esa organización (FARC) pase a jugar en democracia".

CORRUPCIÓN

Sobre corrupción, Fajardo aseguró que si se mira a quienes apoyan cada una de las campañas se sabrá "quién se va a robar la plata del país".



Sin embargo, Duque recordó que a Fajardo lo apoya el partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo (PDA), del que hizo parte el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, que purga una condena de 24 años de prisión por corrupción.



Entre tanto, Vargas Lleras manifestó que es "muy fácil hablar de corrupción cuando no se ha ejecutado un solo peso", y recordó que él ha sido, entre otros, ministro del Interior y de Vivienda, así como vicepresidente.



"Nosotros pusimos en marcha un plan de (infraestructuras) más de 60 billones de pesos (unos 21.509 millones de dólares) y no tenemos ni una sola investigación. Eso es luchar contra la corrupción", manifestó.



A su turno, De la Calle lamentó que en el país "los corruptos pagan una pena irrisoria con un brazalete (electrónico) que no sirve para nada mientras toman whisky en los clubes en medio del jolgorio de los demás".