Cámara Baja de EE.UU. aprueba resolución contra los tuits "racistas" de Trump

EFE





La Cámara Baja de EE.UU. autorizó ayer una resolución contra unos polémicos tuits del presidente estadounidense, Donald Trump, en los que pidió "volver a su país" a cuatro congresistas demócratas latinas, musulmanas o negras y que son ciudadanas estadounidenses.



"Esto es una afrenta no solo contra las cuatro congresistas, sino contra los 22 millones de estadounidenses naturalizados que nacieron en otro país e hicieron su camino hacia Estados Unidos", subrayó el legislador demócrata Jamie Raskin, uno de los impulsores del documento, en el pleno de la Cámara antes de la votación.



La votación (240-187), en la que todos los demócratas votaron a favor, tuvo lugar dos días después del tuit inicial de Trump que generó controversia a nivel nacional.



Cuatro republicanos -Will Hurd, Fred Upton, Brian Fitzpatrick y Susan Brooks- votaron a favor de la resolución, respaldada además por el independiente pero conservador Justin Amash.



El texto respondía al tuit en el que Trump preguntó este domingo "por qué esas legisladoras no vuelven a sus países y ayudan a arreglar los lugares completamente rotos e infestados de crimen de donde vienen".



Trump se refería a un grupo de legisladoras de la Cámara Baja, conocido popularmente como "La brigada" ("The Squad"), y formado por Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley.



Todas ellas son ciudadanas estadounidenses, y tres de ellas nacieron en Estados Unidos, mientras que Omar procede de Mogadiscio (Somalia) pero obtuvo la ciudadanía estadounidense cuando era adolescente, después de llegar como refugiada al país.



La declaración aprobada hoy condena los "comentarios racistas" de Trump y considera que "han legitimado el miedo y el odio hacia los nuevos estadounidenses y las personas de color", según el texto.



La resolución señala además que "los inmigrantes y sus descendientes han fortalecido a Estados Unidos y que quienes prestan el juramento de ciudadanía son tan estadounidenses como aquellos cuyas familias han vivido en Estados Unidos durante muchas generaciones".



Por eso, la Cámara Baja, controlada por demócratas, se comprometió a mantener a Estados Unidos "abierto a aquellos que buscan legalmente refugio y asilo de la violencia y la opresión, y aquellos que están dispuestos a trabajar arduamente para vivir el sueño americano, sin importar su raza, etnia, fe o país de origen".



La votación estuvo precedida por un tenso debate sobre la frase "el tuit racista del presidente" pronunciada por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, durante un discurso en el pleno del hemiciclo.



Los republicanos protestaron porque las reglas de la Cámara impedían calificar a un presidente de "racista" y lograron que las palabras de Pelosi se retiraran del registro escrito de la sesión, pero los demócratas se impusieron en una segunda votación sobre el tema y permitieron que la líder demócrata usara ese calificativo.



En medio de la fuerte controversia que ha generado nuevas acusaciones de racismo y supremacismo blanco contra Trump, el presidente ha redoblado sus críticas a las legisladoras, que llegaron al Congreso este año y se han convertido en voces muy influyentes en el movimiento progresista en el país.