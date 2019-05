Belice avala que litigio territorial con Guatemala se dirima en la CIJ

EFE





Belice avaló que sea la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la que dirima una histórica disputa fronteriza con Guatemala, según una consulta popular realizada ayer miércoles a la población, cuyos resultados fueron publicados este jueves.



En un video comunicado, Josephine Tamai, la oficial de elecciones de Belice, indicó que los votos a favor de la consulta fueron 53.388 mientras que 43.029 personas votaron en contra de que se acuda a la CIJ para resolver el litigio.



Tamai señaló que un 65,05 por ciento de los 148.000 beliceños habilitados para votar participó este miércoles en la consulta popular convocada por el Gobierno.



Desde 1821, Guatemala ha reclamado más de la mitad de Belice, incluidos varios cayos en el Mar Caribe, aunque en 1991 reconoció la independencia de ese Estado miembro de la Comunidad del Caribe (Caricom).



La pregunta que se formuló a los ciudadanos fue si "está de acuerdo con que cualquier reclamo legal de Guatemala contra Belice relacionado a varios territorios debe ser sometido a la CIJ para una decisión final y para determinar los límites de los mismos".



Las primeras personas en felicitar al pueblo beliceño por el resultado fueron el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y la subsecretaria de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier.



A través de su cuenta oficial en Twitter, Almagro felicitó al primer ministro de Belice, Dean Barrow, y a los beliceños por su participación en la consulta que, dijo, "abre una vía pacífica hacia una resolución por parte del CIJ".



Por su parte, Breier indicó que Estados Unidos "felicita al pueblo de Belice por su referéndum en el que han decidido enviar la disputa territorial con Guatemala a la Corte Internacional de Justicia".



"El resultado demuestra que las acciones democráticas benefician al pueblo de ambos países", concluyó.



Está previsto que el primer ministro de Belice ofrezca una conferencia de prensa en horas de la tarde de este juves, para valorar los resultados.



Hasta ayer las posiciones estaban encontradas entre el Gobierno, liderado por el primer ministro, partidario del "sí", y el líder de la oposición John Briceno, que había instado a los votantes a optar por el "no".



Los analistas locales consideran que se trata de un respaldo y un triunfo personal de Barrow.



En su último mensaje a los beliceños, Barrow indicó que la consulta sobre el CIJ era "un tema de importancia nacional que no debe dividir a los ciudadanos".



"En momentos como estos debemos mantenernos con los ojos fijos sobre el premio: un Belice libre de las reclamaciones de Guatemala. Independiente de nuestras diferencias políticas, el hecho es que debemos votar sí o no y la nación reclama que se vote por el (beneficio del) país y no por partidos", agregó.



A su vez, recordó que todos los primeros ministros de Belice, incluido el padre de la nación, George Price, han apoyado acudir a la CIJ "para acabar con los reclamos de Guatemala".



En la jornada de este miércoles el deseo del Ejecutivo beliceño era que la población acudiera a votar y que la abstención no fuera elevada, por lo que el Departamento de Elecciones indicó que no era preciso para ello la tarjeta de identificación.



La oficial electoral explicó que el retraso en el conteo se ha debido no al propio recuento de papeletas en sí, sino al de reunir los datos "de todos los centros de votación y el de proporcionarlo a la oficina electoral y, posteriormente, verificar la información".



Esta consulta popular estuvo vigilada por observadores de varias organizaciones, entre ellas Caricom.



Ese organismo ya se había pronunciado a favor de la decisión de Belice de celebrar esa consulta.



El 15 de abril de 2018 Guatemala también celebró una votación similar, con más del 95 por ciento de los votos a favor del sí, para poner un punto a favor de que el diferendo territorial, insular y marítimo con su vecino Belice se resolviera por la vía de la CIJ.



Un total de 1.685.098 personas dieron entonces su aval y el abstencionismo en Guatemala superó el 75 por ciento.