Aumentan arrestos por posesión de drogas en Estados Unidos

Juan España

jespana@laestrella.com.pa



La policía de Estados Unidos realiza más arrestos por posesión de drogas que por otros crímenes según detalla un reporte de las organizaciones American Civil Liberties Union y Human Rights Watch (HRW).

En 1979, 200 personas por cada 100 mil habitantes eran arrestados por posesión de drogas. Dicha cifra aumentó hasta 500 personas por cada 100 mil habitantes a partir del año 2000, aunque recientemente se redujo a 400 según datos del FBI a los que tuvo acceso el reporte.

Tess Borden, de HRW, considera que la guerra contra las drogas no ha sido efectiva. "Las tasas de consumo de drogas no disminuyeron. La dependencia a las drogas no se ha detenido. Cada 25 segundos, estamos arrestando a alguien por consumo de drogas", señala Borden.

La guerra contra las drogas es una iniciativa liderada por Estados Unidos para frenar el narcotráfico. El término se hizo popular durante el gobierno de Richard Nixon.

Según señala el reporte en la actualidad muchos de los arrestados terminan pagando meses o incluso años solo por posesión de drogas, mientras esperan una cita en la corte o por no poder pagar la fianza, asegura el reporte.

Los defensores de implementar duras penas contra la posesión de drogas consideran que son medidas necesarias para incentivar a los ciudadanos a que se alejen de las mismas. Sin embargo, desde 1980 el uso de drogas en el país sigue en aumento.

El reporte muestra que a pesar de la política de mano dura no ha disminuido el consumo de las sustancias ilícitas, publicó el diario The Washington Post.

John Ehrlichman, quien fue asesor del gobierno de Richard Nixon y figura clave en el escándalo de Watergate, dijo a la revista Harper's que la guerra contra las drogas fue creada como un arma política contra la población afroamericana y la izquierda.

"La campaña de Nixon en 1968, y la Casa Blanca de Nixon, tenían dos enemigos: la izquierda pacifista y los negros", aseguró Ehrlichman.

El exasesor señaló que el objetivo era asociar "a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína. Y luego penalizando a ambos en gran medida, podríamos irrumpir esas comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, asaltar sus casas, desmantelar sus reuniones y los atacaríamos noche tras noche en las noticias nocturnas. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Por supuesto que lo hicimos".

Las declaraciones de Ehrlichman fueron dadas en 1994 al escritor de la revista Harper's Dan Baum.