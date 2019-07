Aumentan a 25 los muertos por dengue en Guatemala y sigue la alerta

EFE





El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala confirmó este viernes que han aumentado a 27 las personas que han muerto este año a causa del dengue, una enfermedad para la que el titular de la cartera, Carlos Soto, ha pedido la colaboración de la población para erradicarla.



"Las acciones que estamos tomando también son para enseñarle a la población que ellos tienen que colaborar para que no tengan dengue. Si no, nos va a pasar lo que está pasando en Honduras, que se está desbordando la situación. Nosotros tenemos hasta la fecha más de 8.000 casos de dengue y 27 muertes", aseguró el funcionario a las preguntas de los periodistas.



Durante su mensaje, en el que recordó que desde principio de este año se han tomado medidas para evitar la propagación del dengue, Soto le dijo a la ciudadanía que si quieren erradicar la enfermedad en el país "tienen que colaborar", por lo que les pidió trabajar "50-50" y "hombro con hombro" para lograrlo.



"Sin la ayuda de ellos no vamos a poder terminar el dengue", acotó, y pidió a la población que deje entrar en sus casas al personal del Ministerio porque solo van a fumigar y a explicar las medidas de precaución para no contagiarse con esta enfermedad.



El pasado 18 de julio, el jefe del departamento de Epidemiología de Salud, Manuel Sagastume, reconoció que en todo el país "hay riesgo" siempre que se mantengan "las condiciones (de criadero de mosquitos) como recipientes útiles como pilas o toneles y los no útiles (chatarra)".



En este mismo sentido, el ministerio había detallado que se habían invertido 1,67 millones de dólares en la compra de insecticida para eliminar el zancudo, y ya habían inspeccionado más de 1 millón de hogares y en 655.717 habían aplicado el insecticida.



Según la Organización Panamericana de la Salud, hasta el pasado 22 de junio, en Latinoamérica se reportaron más de un millón de casos de dengue y pese a que la "letalidad" de la enfermedad es la "más baja en los últimos 10 años" detectó un aumento de esta en los menores de 15 años y en los adultos de más de 75, principalmente en Brasil.