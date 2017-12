Servicios internacionales

Salvado ‘in extremis' de una destitución por el Congreso, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, sobrevivió a un juicio político que dejó a su gobierno debilitado, aunque también la principal fuerzas opositora, el fujimorista Fuerza Popular (FP).

La ‘victoria' del mandatario se debió en gran medida por la abstención de 10 de los 71 diputados de la bancada de FP, liderados por Kenji Fujimori, en un claro desafío a su hermana mayor y presidenta del partido, Keiko Fujimori.

Un día después de la fallida votación en el Congreso, de acuerdo con reportes de EFE , el portavoz de FP, Héctor Becerril, acusó a los disidentes de ‘traicionar al partido' y exigió sus renuncias.

‘Lo mínimo que tienen que hacer es presentar su carta de renuncia. No pueden estar en una bancada y no creer en nuestros principios (...) no solo traicionaron al partido, sino también al país', informó la agencia española.

El pedido de destitución contra Kuczynski recibió 79 votos a favor, 19 votos en contra y 21 abstenciones, motivo por el cual fue archivado, al no llegar a los 87 votos requeridos para vacar al mandatario.

KENJI EL ‘REBELDE'

No es la primera vez que el hijo menor del expresidente Alberto Fujimori se enfrenta a su propio partido.

En marzo pasado, el legislador de distanció del resto del colectivo al criticar la oposición de su bancada a conformar una investigación contra la orden religiosa Sodalicio de Vida Cristiana, envuelta en escándalos de abusos sexuales y físicos.

Chocó nuevamente con la cúpula de FP al pedir la retirada de un proyecto de ley que impedía que los sentenciados por corrupción no pudieran trabajar en los medios, algo que sus detractores le cuestionaron como un nuevo gesto de apoyo a su padre, en prisión por corrupción y violación de los derechos humanos. Ciertamente, el respaldo al exmandatario es algo que el congresista no oculta, pidiendo públicamente su excarcelación.

De concretarse el cisma a lo interno de Fuerza Popular, el partido tendrá que lidiar con la pérdida de su mayoría absoluta en el Congreso, forzándolo a trabajar nuevas alianzas y consensos en el parlamento.

INDULTO PARA FUJIMORI, UNA ‘MONEDA DE CAMBIO'

El sorpresivo resultado del juicio político contra Kucyznski no solo puso la mirada de la opinión pública sobre los diez congresistas de Fuerzas Popular que le ‘tendieron la mano' al mandatario, sino también sobre las motivaciones llevaron a estos a romper radicalmente con la línea oficial de su partido.

En este sentido, el portavoz parlamentario del fujimorismo, Héctor Becerril, fue específico y acusó directamente al expresidente Alberto Fujimori de haber intervenido, con llamadas telefónicas desde su prisión, para convencer a los que desacataron el acuerdo partidario.

El congresista aseguró además que el grupo de disidentes se apartó de la posición de la bancada para favorecer un eventual indulto a Fujimori, algo que según dijo, ofreció Kucyznski a Kenji, pero que las autoridades del Ejecutivo han negado