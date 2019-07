Artistas puertorriqueños asisten a segunda macromanifestación contra Rosselló

EFE





Algunos de los cantantes más conocidos de Puerto Rico como Ricky Martin, Bad Bunny, Olga Tañón, Kany García, Tommy Torres o Residente, entre otros, asisten de nuevo a una segunda macromanifestación que se celebra en San Juan este lunes para pedir la dimisión del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló.



Esta es la segunda protesta masiva que tiene lugar en la isla después de la del pasado miércoles 17 de julio en el Viejo San Juan, liderada por algunos de estos artistas.



Los asistentes piden la renuncia de Rosselló por su participación, junto a miembros de su círculo íntimo en el Gobierno, en un chat en el cual se mofan y burlan de periodistas, artistas y políticos.



Puertorriqueños de todas las edades y profesiones procedentes de muchos de los municipios de la isla comenzaron a reunirse horas antes en el estadio Hiram Bithorn de San Juan y cercanías, punto de partida de la manifestación, que coincide con la convocatoria de paro nacional.



Los cantantes van en la marcha a bordo de un camión junto a conocidos deportistas de la isla.



Está previsto que al finalizar la marcha, que discurre a paso lento y en un ambiente festivo por una de las principales autopistas de la zona metropolitana -Expreso Las Américas-, todos los artistas intervengan sobre un escenario en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, desde donde partió la misma.



La lista de organizaciones convocantes incluye a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (Appu), la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), la Unión General de Trabajadores (UGT), Federación de Maestros de Puerto Rico y la Federación Central de Trabajadores (FCT-UFCW), entre otras.



Plaza Las Américas, el centro comercial más grande del Caribe, anunció que no abriría hoy lunes sus puertas debido a esta manifestación que discurre en las inmediaciones de sus instalaciones para pedir la dimisión del gobernador de Puerto Rico.



El centro comercial The Mall of San Juan se unió a Plaza Las Américas al anunciar que tampoco abrirá sus puertas debido al paro nacional y la manifestación.



La Fortaleza, sede del ejecutivo, en San Juan, se encuentra fuertemente custodiada y vigilada por la policía.



Sus inmediaciones han sido escenario de protestas a diario, acabando algunas de ellas con actos de violencia.



El gobernador anunció este domingo que se mantendrá en el poder, que no se presentará a la reelección y dimitió de su cargo de presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), en el poder, puesto que será asumido por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.