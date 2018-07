AMLO se reúne con Peña Nieto con miras a transición ordenada

Servicios internacionales

‘Ordenado' y ‘pacífico' será el traspaso de mando, adelantó el recién electo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de sostener ayer una reunión con el actual jefe de Estado, Enrique Peña Nieto.

‘En todo este periodo tenemos que ponernos de acuerdo en muchos temas. Sobre todo para lograr que la transición sea de manera ordenada, pacífica y que no haya sobresaltos. (Dando) confianza en temas económicos', señaló AMLO, nombre con el que también es conocido López Obrador.

Tras una larga y violenta campaña electoral han aumentado las preocupaciones sobre la transición de gobierno, que no se concretará plenamente hasta el 1 de diciembre, cuando López Obrador asuma el cargo.

‘Llegamos a la conclusión, a propuesta del presidente Peña Nieto, de iniciar el proceso de transición una vez el Tribunal Electoral emita el fallo y me nombre presidente electo; en tanto no exista este reconocimiento legal, no podremos iniciar el proceso', explicó, según Efe , el líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Asimismo, el ganador de los comicios agradeció a Peña Nieto que haya ‘actuado de manera respetuosa' durante el proceso electoral y afirmó que ‘en general fueron unas elecciones libres y limpias'.

López Obrador ganó la Presidencia de México con 53% de los votos en los comicios del pasado domingo, situándose a 30 puntos del segundo aspirante, Ricardo Anaya, del conservador Partido Acción Nacional (PAN).

Según informó la Presidencia en Twitter , el presidente mexicano recibió a López Obrador en el Palacio Nacional y manifestó la disposición del Ejecutivo para ‘llevar a cabo una transición ordenada y eficiente en beneficio de las mexicanas y mexicanos'.

VIOLENCIA, UN TEMA PENDIENTE

Con un saldo de más de 100 asesinados y donde casi la mitad de ellos eran candidatos o precandidatos en los comicios del domingo pasado, la violencia endémica que vive México será uno de los principales problemas que tendrá que enfrentar AMLO.

Sobre este asunto, la Organización de los Estados Americanos (OEA), que llevó a cabo una misión de observación en las elecciones, aseguró ayer que la violencia que se registró en el proceso electoral ‘no tiene comparación en la región'.

El jefe de misión y expresidente dominicano, Leonel Fernández, dijo a la prensa que este proceso electoral, no solo dejó muertos sino también sino también amenazas contra candidatos.

Partido y aliados de López Obrador, con mayoría en el Congreso

M orena y sus aliados tendrán mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado mexicanos, ampliando el gran margen de maniobra que tendrá López Obrador.

De acuerdo con el avance del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con 92% de los votos escrutados, la coalición conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social (PES) obtendría 218 escaños de 300 asignados por elección directa (mayoría relativa).

La segunda fuerza en la Cámara de Diputados la conformarían los partidos de la alianza integrada por el conservador Partido Acción Nacional (PAN) y los izquierdistas Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), con 67 curules.

En tercer lugar quedaría rezagado el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, que obtendría tan solo 15 diputados.

La Cámara de Diputados de México se integra por 500 diputados, 300 son elegidos de forma directa en las urnas en los respectivos distritos electorales del país, en tanto los otros 200 se escogen por un sistema de representación proporcional o plurinominal. EFE