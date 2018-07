Álvaro Uribe renuncia al Senado, tras ser citado por la Corte para indagatoria

Guadalupe León Barría

El jefe del Centro Democrático y senador, Álvaro Uribe confirmó a través de su cuenta de Twitter que renunciará al Senado, esto luego que la Corte Suprema Suprema de Colombia lo llamará a indagatoria.

"La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado", confirmó el político colombiano.

Uribe, que fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010.

Mediante un comunicado la Corte explicó que ha recaudado pruebas que conducen a abrir investigación formal contra Uribe.

La Corte llamó a indagatoria a Uribe y Álvaro Hernán Prada Artundua para que respondan por los supuestos delitos de soborno y fraude.

"Señores Corte Suprema: La ex fiscal Hilda J Farfán Niño expresó, a través de allegados a su familia, que conoció todo el “montaje” contra mi hermano Santiago. Eso es diferente a “comprometerse a desacreditar un proceso”", publicó Uribe.

Según el político cololmbiano, "han testigos en contra nuestra, la Corte lo ha conocido, ejerzo mi derecho a desmontar esos testimonios, pero prevalece la presión política y periodística. El magistrado que filtró información a Noricias Uno debe renunciar".

"La Corte Suprema había anunciado estas decisiones a los periodistas Felipe López y Nestor Morales. El magistrado que lo anticipó, que lo filtró, debe renunciar", señaló Uribe.