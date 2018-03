Almagro plantea sanciones contra gobernantes venezolanos

EFE

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sugirió hoy la opción de las sanciones contra dirigentes de Venezuela como una de las vías para acabar con lo que denominó "dictadura" de Nicolás Maduro.



"Hay bienes (de gobernantes) bolivarianos en casi todos los países latinoamericanos", dijo Almagro, quien participó en un debate sobre Venezuela y las democracias latinoamericanas junto al escritor hispano-peruano y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.



En la Casa de América de Madrid Almagro abogó por las sanciones para acabar con la "impunidad de los crímenes de lesa humanidad" que, a su juicio, cometen las autoridades venezolanas, a las que vinculó con el terrorismo y el narcotráfico.



En concreto, dijo que grupos en Oriente Medio como Hizbulá se financian gracias al narcotráfico en Venezuela y llamó a que la comunidad internacional actúe contra el régimen de Maduro.



"No podemos subestimar a las dictaduras", subrayó Almagro, para quien las sanciones contra las autoridades de Caracas han de ser previas a cualquier otra alternativa.



Las acciones futuras pueden pasar incluso por llevar a algunos mandatarios venezolanos ante la Corte Internacional de Justicia, añadió el secretario general de la OEA.



Por su parte, Vargas Llosa afirmó que en Venezuela se ha dado un "retroceso dramático" político, económico y social, derivado de la "dictadura" primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro.



"Venezuela es trágico para toda Latinoamérica", aseguró Vargas Llosa, quien rindió homenaje al "coraje" de la oposición y alertó sobre el riesgo de que en las próximas elecciones presidenciales en Colombia tenga éxito el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, al que calificó de "peligroso demagogo".



"Petro quiere avanzar hacia el colectivismo y al estatismo, es una vía arriesgada", señaló el escritor quien, no obstante, mostró su confianza en una victoria del candidato uribista Iván Duque.



Sobre las presidenciales de mayo en Venezuela, ambos coincidieron en que son una "farsa" que ha de ser denunciada por los gobiernos internacionales.



Respecto a Perú, Vargas Llosa dijo que le apena la situación de su país y dijo que el actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, ha "traicionado" al país tras indultar al ex jefe del Estado Alberto Fujimori, aunque agregó que no ve riesgo de que Perú vuelva al pasado y a la dictadura.



En cuanto a México, que también celebra elecciones este año, Almagro dijo sentirse preocupado por el asesinato frecuente de políticos locales, algo "inaceptable".