Almagro pide a los países de OEA que avalen informe electoral sobre Honduras

EFE

online@laestrella.com.pa



El secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió hoy a los países miembro del organismo que aprueben el informe de la misión de observación electoral en Honduras, que concluyó que no se puede determinar un ganador de los comicios del 26 de noviembre por el "cúmulo de irregularidades".



"Es muy importante que se apruebe este informe para evitar la lumpenización de la política en el sentido de que en un proceso electoral vale todo y que no importa la determinación de irregularidades y malas prácticas que incluso puedan afectar al resultado", dijo hoy Almagro en conversación con un grupo reducido de periodistas, entre ellos Efe.



"Los países de la OEA (Organización de los Estados Americanos) tenemos que trabajar sobre principios y valores establecidos", agregó.



Tanto la misión de observación electoral del organismo como Almagro pidieron hace semanas que se repitan los comicios en Honduras debido a las "irregularidades" del proceso electoral de noviembre, "antes, durante y después de la votación".



"Las conclusiones de la Secretaría General de la OEA se mantienen y están basadas en precedentes de la propia organización cuando no ha habido la posibilidad de que la misión dé certezas sobre quién ha sido el ganador de ese proceso electoral", indicó el excanciller uruguayo.



"Los países también pueden tomar colectivamente en el Consejo Permanente una decisión política sobre esas conclusiones de la misión", añadió, sin precisar más al respecto.



Almagro explicó además que su Secretaría ha hecho "gestiones" para que la reunión del Consejo Permanente sobre el informe de la misión en Honduras "se haga a la mayor brevedad posible".



"Consideramos de extrema relevancia, teniendo en cuenta la cantidad de procesos electorales que va a haber durante el año en curso, que ese informe sea aprobado y que las conclusiones y recomendaciones que surgen del mismo también", sostuvo.



El Consejo Permanente aún no tiene fecha, aunque a Almagro le gustaría que se celebrara la próxima semana.



No hay precedente de que un informe de una misión electoral no sea aprobado en el Consejo, según informaron a Efe fuentes de la OEA.



Para que se apruebe se necesitan 18 apoyos del total de 35 Estados miembros y por el momento ningún país ha anunciado el sentido de su voto.



Según las autoridades electorales hondureñas, el presidente Juan Orlando Hernández ganó los comicios con el 42,95 % de los votos, superando a su rival izquierdista Salvador Nasralla, que alcanzó el 41,42 %.



Durante el lento y cuestionado proceso de recuento se desató una ola de protestas en las que fallecieron más de 20 personas.