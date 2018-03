Más de 20,5 millones de venezolanos podrán votar en presidenciales de 20 mayo

"El CNE aprobó el registro electoral definitivo para las elecciones 2018, el cual alcanzó la cifra de 20.526.978 de votantes convocados a elegir al presidente de la República", informó el organismo en un comunicado.



Señaló que para la elección de los consejos legislativos, que será el mismo día, están llamados a las urnas "18.919.364 electores".



Explicó que la diferencia de posibles sufragistas se debe a que para los consejos legislativos "no participan las personas inscritas en el extranjero, lo mismo que los habitantes del Distrito Capital", una entidad que cuenta con un "régimen administrativo especial".



Para estos comicios están inscritos cinco candidatos: el actual presidente Nicolás Maduro, el exchavista Henri Falcón, el expastor evangélico Javier Bertucci, el empresario Luis Alejandro Ratti y el ingeniero Reinaldo Quijada.



La principal coalición opositora, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), decidió hace semanas que no participará en unos comicios que considera una "farsa" porque, entre otros motivos, defiende que no están dadas las condiciones para que las elecciones sean "justas" y "transparentes".