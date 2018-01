El último trabajo de Miyazaki se proyectará sólo en Japón a partir de marzo

EFE

El último trabajo del aclamado director de cine de animación Hayao Miyazaki, el cortometraje "Kemushi no Boro" (Boro, la oruga), se proyectará exclusivamente en el Museo Ghibli en Japón a partir del 21 de marzo, informaron hoy los medios japoneses.



El corto, de 14 minutos y 20 segundos de duración, será el primer trabajo del cineasta japonés que se publica en cinco años, desde el estreno del largometraje "Kaze Tachinu" (El viento se levanta, The wind rises) en 2013 bajo el sello de su productora, Studio Ghibli.



Miyazaki, de 77 años, siempre había querido crear un trabajo que reflejase el mundo a través de los ojos de un insecto y de él partió tanto la idea original como el guión gráfico del trabajo, que fue parcialmente realizado usando gráficos por ordenador, explicaron fuentes de la productora al diario nipón Asahi.



El teatro que la productora tiene en su museo a las afueras de Tokio será el único lugar en el que podrá disfrutarse del corto, cuya producción animó a Miyazaki a regresar de su anunciado retiro de la dirección de largometrajes con "Kimitachi wa Do Ikiru ka" (¿Cómo vivís?), actualmente en desarrollo.



El filme, inspirado en una novela japonesa homónima de 1937, será décimo segundo largometraje del animador.