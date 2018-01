Las series 'How to Get Away with Murder' y 'Scandal' cruzarán sus tramas

EFE

Las series "How to Get Away with Murder" y "Scandal" entrelazarán sus tramas a través de un "crossover" que unirá temporalmente a los personajes de ambas producciones televisivas.



Las actrices Viola Davis, protagonista de "How to Get Away with Murder", y Kerry Washington, la líder del reparto de "Scandal", compartieron hoy en Instagram diferentes imágenes en las que anunciaron esta colaboración entre las dos series.



También se pronunció al respecto en las redes sociales Shonda Rhimes, creadora de "Scandal" y que figura también como productora ejecutiva en "How to Get Away with Murder".



Según el medio especializado Variety, el cruce comenzará con un episodio de "Scandal" y concluirá con un capítulo de "How to Get Away with Murder" justo después.



El drama centrado en intrigas legales "How to Get Away with Murder" se encuentra en la actualidad en su cuarta temporada, mientras que la serie de política "Scandal" emite en estos momentos su séptima temporada.



Ambas producciones para la pequeña pantalla forman parte de la programación de la cadena televisiva ABC.