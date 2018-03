Sean Penn es la última baja de Hollywood

Bang Showbiz

online@laestrella.com.pa



El séptimo arte acaba de perder a uno de sus grandes, o al menos eso se desprende de las últimas declaraciones del oscarizado Sean Penn, en las que reconoce que ya no siente la misma pasión por la profesión que en los inicios de su carrera.

"Creo que esa ha sido la realidad desde hace tiempo. Puede resultar una experiencia maravillosa, como ejercicio, cuando trabajas con buenos actores o directores o escritores, ¿pero pienso realmente que tiene un valor duradero? Bueno, podría tratar el tema desde un punto de vista intelectual, pero ya no tengo esa sensación visceral... ya no estoy enamorado de ello", reconoce en una entrevista a 'CBS Sunday Morning' que se emitirá este domingo.

Al parecer, el actor y guionista ha acabado siendo presa de la misma desilusión que otra leyenda del séptimo arte, su compañero Daniel Day-Lewis, quien tras protagonizar su última película 'El hilo invisible' anunció su retirada de la industria para "explorar el mundo de formas diferentes" y evitar que alguna oferta interesante consiguiera "arrastrarle de nuevo al redil", como ya le había sucedido anteriormente.

En su caso, Sean Penn ha optado por concentrarse en otra de sus vocaciones, la escritura. Actualmente se encuentra promocionando su primera novela, ' 'Bob Honey Who Just Do Stuff'', acerca de un vendedor de fosas sépticas que acaba convirtiéndose en un asesino cuya arma favorita es una maza. Curiosamente, el personaje también le envía una carta amenazadora a un presidente ficticio, un detalle que no deja de recordar al enfrentamiento que el propio artista mantiene con Donald Trump, a quien ha criticado abiertamente en varios artículos por su política inmigratoria y sus comentarios fuera de lugar.

"Habrá a quien le guste este libro y habrá a quien no. Algunas personas creo que lo disfrutarán mucho, y otras lo odiarán, y creo que eso es lo que creo que me gustaría contar sobre mí mismo", apunta acerca de cómo afronta la presión de dar el salto a la literatura y de que su talento como escritor se compare con el que desplegaba hasta hace poco en la gran pantalla.