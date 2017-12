Las peores películas del 2017

Yelina Pérez S.

El 2017 fue un año duro para el cine estadounidense (Hollywood), ya que fue sacudido por escándalos de abusos sexuales y una baja considerable en los ingresos de la taquilla local e internacional. Es por ello que antes de que termine el año era necesario hacer un balance de aquellas películas que no pegaron o no lograron convencer a críticos del séptimo arte como Owen Gleiberman y Peter Debruge.

Desde comedias, dramas, animación, terror, acción fueron blanco de la crítica mundial. Aquí un repaso de las cintas que no causaron las expectativas esperadas según la opinión de estos dos críticos.

THE MUMMY (LA MOMIA)

El remake del clásico de 1932 protagonizado por Brendan Fraser no convenció a nadie este año. Esta vez con Tom Cruise a la cabeza, el filme fue acusado de falto de ideas originales y definido por la revista Rolling Stone como un ‘monstruoso fracaso', señala Gleiberman en la revista de entretenimiento Variety .

‘El Dark Universe de Universal Pictures no llenó las expectativas esperadas a pesar de que se invirtió alrededor de $125 millones', detalla Gleiberman.

TRAINSPOTTING 2: LA VIDA EN EL ABISMO

Veinte años después, los yonquis de Trainspotting tienen todo el derecho de ser mayores y estar cansados. Pero, ¿tienen derecho a ser aburridos?, se pregunta Debruge en la revista Variety acerca del regreso de Danny Boyle a la dirección con la trama que lo encumbró en 1996. ‘Cometió un error fatal al convertir esta secuela en una historia anomia de mediana edad, despojándola de energía e imprudencia', expresa el crítico sobre la película inglesa cuyo presupuesto fue de $18 millones.

JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE

Para Gleiberman, la cinta protagonizada por Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan es ‘simplemente basura, sin nada mágico. Como una de las peores secuelas imaginables de Indiana Jones, pero sin Indiana Jones', dijo el crítico de una de las cintas más criticadas de Hollywood.

BAYWATCH: LOS VIGILANTES DE LA PLAYA

La cinta protagonizada por Dwayne Johnson y Zac Efron que plantea el director Seth Gordon en este ‘reboot' no es para todo el mundo. Parece que la crítica (en general) se encuentra en ese grupo de espectadores que la consideran una ‘comedia mediocre' y ‘tan mecánica y carente de vida que ni sus tomas falsas al final de los créditos son divertidas' señala The Hollywood Reporter. Mientras que el sitio sitio web Rotten Tomatoes la coloca con un puntaje promedio de 4.2/ de 10, a pesar de que contó con un presupuesto de $69 millones es categorizada como las más malas y solo logró recaudar $41.7 millones en el año.

MOJI: LA PELÍCULA

¿Qué será lo siguiente? ¿‘Palo selfie: La película'?, se pregunta el crítico Peter Debruge. A su juicio ‘esta caricatura hecha por Sony fue una descarada estafa de la película ‘Del revés' de Pixar'. Aun con todo lo mala que fue la cinta animada logró recaudó unos $73 millones en la taquilla mundial, superando su presupuesto que fue de $50 millones.

LA GRAN MURALLA

Esta coproducción —con un presupuesto de $150 millones— entre China y Estados Unidos con Matt Damon a la cabeza es una de las mayores decepciones del año. La firma Zhang Yimou, director de joyas chinas como ‘La casa de las dagas voladoras' de 2004, que abandona su preciosismo casi artesanal por el burdo digital y construir unos monstruos que atacan la Gran Muralla China. Un producto hecho para ensalzar la cultura del lugar, para hacer taquilla en el nuevo y creciente mercado de Hollywood, pero desde luego no para hacer una película reseñable. Seguramente ni Damon y Yimou la nombren cuando pasen los años como algo a rememorar en sus respectivas y sólidas carreras, añaden los críticos.

EL MUÑECO DE NIEVE

Pobre Michael Fassbender. Actor de moda y segunda vez que tiene el honor de aparecer en esta lista. La cinta de Tomas Alfredson, quien tomó el testigo de un Martin Scorsese que terminó declinando el proyecto en su día, no convenció a la crítica y solo recaudó $9 millones a nivel global. Muy por debajo de su presupuesto que fue de $35 millones. Según Variety, ‘alguien debería ir a la ‘cárcel de las películas' por esta abominación'.

SLACK BAY (MA LOUTE)

La Alta Sociedad (Ma Loute) es una comedia negra ambientada en el verano de 1910. Dirigida por el francés Bruno Dumont, la cinta estuvo nominada en nueve categorías de los premios César e incluso se llevó el Giraldillo de oro a mejor película en el Festival de Sevilla. Sin embargo, para Owen Gleiberman ‘llamar a eso un salto artístico sería como decir que el submarino (técnica de tortura) es más tolerable estando en compañía'. Este filme recaudó solo $4,7 millones de $7,5 millones de su presupuesto total.

EL LIBRO SECRETO DE HENRY

¿Fue despedido Colin Trevorrow como director de ‘Star Wars: Episodio IX' por culpa de las críticas vertidas hacia The Book of Henry? Eso es lo que se preguntan en Variety acerca del drama protagonizado por Naomi Watts y que narra la historia de un niño superdotado de 11 años que intenta ayudar a su vecina y compañera de clase, quien sufre bullying en el colegio. A pesar de algunas decepciones cinematográficas, lo seguro es que las personas seguirán siendo fieles a las salas de cines de todo el mundo.