Paraguaya Ana Brun se sumó a la nómina de mujeres fuertes de la Berlinale

Brun, quien había emocionado ya a los medios de la Berlinale en el estreno del filme, al reconocer entre lágrimas que el papel que interpreta es "arrancado" de su propia vida, dedicó hoy su Oso de Plata a la mejor actriz a "todas las mujeres" de su país.



Fue uno de los galardones del filme de Martinessi, quien recogió el premio Alfred Bauer, en memoria al fundador del festival, y que el viernes había recibido ya el de la Federación Internacional de la Crítica de Cine -FIPRESCI-.



"Ser premiado en Berlín es abrirnos posibilidades inmensas para que esta película viaje y se estrene, más allá de Paraguay", indicó el cineasta a Efe, entre premio y premio.



"Paraguay lleva décadas de oscuridad, en lo que al cine se refiere. No hay apenas producciones independientes y, lo poco que se ha hecho en los últimos años, suele verse solo en Paraguay, no fuera. La Berlinale es una grandiosa pantalla para nosotros", añadió el realizador.



"Las herederas" es el primer largometraje que dirige Martinessi (Asunción, 1973) y prácticamente el primer papel de Brun en el cine, tras años de trayectoria en el teatro.



La actriz paraguaya tenía ante sí como potenciales aspirantes a la Plata entre las 19 películas a concurso a la francesa Isabelle Huppert, con la gélida "Eva" de Benoit Jacquot, así como a la alemana Marie Bäumer, quien resucita a Romy Schneider en la película "3 Tage in Quiberon".



Ana Brun se impuso, custodiada por el resto de mujeres poderosas de la película de Martinessi -Margarita Irún y Ana Ivanova-.



Cautivó en su papel de Chela, la mujer que tras años de relación de pareja con la dominante Chiquita -el papel de Irún- debe emanciparse como consecuencia del ingreso de esta en la cárcel y mientras vende pieza a pieza los enseres de la casa que heredaron.



Es una película de encierros y liberaciones, en la que Chela encuentra su puerta de salida como taxista oficiosa de un grupo de señoronas de clase alta o de la atractiva hija de una de ellas.



La Plata a su interpretación la sitúa en la nómina de grandes papeles femeninos procedentes de América Latina a las que la Berlinale reconoció anteriormente y catapultó a su palmarés.



En esa lista estaban ya Magaly Solier, la indígena peruana de "La teta asustada", el Oso de Oro que ganó para Perú Claudia Llosa.



Le siguió el premio a la mejor actriz logrado en 2013 por la chilena Paulina García con "Gloria", dirigida por Sebastián Lelio, quien en 2017 regresó a la Berlinale para llevarse su siguiente Oso de Plata al mejor guión con "La mujer fantástica", la transgénero interpretada por Daniela Vega.



La Berlinale sabe reconocer a las mujeres fuertes y rompedoras procedentes de América Latina, capaces de imponerse a entornos dominados por el machismo, como la que interpreta Brun.



Junto a la Plata de Brun y el premio FIPRESCI, "Las herederas" obtuvo el galardón de los lectores en la gala de los Teddy, orientados a los filmes con especial sensibilidad para la comunidad LGTB.