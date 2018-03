Redacción La Estrella de Panamá

La embajada de Alemania en Panamá y Noches de Cine alternativo presenta la cinta ALMANYA – Bienvenido a Alemania, que trata sobre el tema de la inmigración de los turcos a Alemania.

Después de vivir 45 años como trabajador invitado turco, Hüseyin Yilmaz, anuncia a su familia que ha compradouna casa en Turquía y que todos deben volver con él para hacer las adecuaciones necesarias, pero la familia no sesiente en absoluto atraída por la idea. Por si no fuera bastante, Canan, una nieta de Hüseyin, decide anunciar queestá embarazada y que el padre es su novio inglés, del que nadie sabía nada. Para consolar a su primo Cenk, de seis años, al que trataron de ‘extranjero' el primer día de colegio, Canan decide contarle la fantástica historia de por qué acabaron todos viviendo en Alemania a pesar de no ser alemanes. Viajan en el tiempo a un lugar donde una pequeña familia turca descubre una tierra poblada de gigantes rubios que comen cerdo, sacan a unas ratas muy gordas a pasear con correa, adoran a un hombrecito en una cruz de madera y usan un idioma enredado. En fin, una tierra llamada ALMANYA.

Hotel Riu, Bar estudio 50, lunes 19 de marzo a las 7:00 pm.