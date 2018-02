El negro inunda de reivindicación la alfombra roja de los BAFTA

Sally Hawkins, Saoirse Ronan, Kristin Scott Thomas, Salma Hayek, Olivia Spencer, Annette Bening, Gemma Arterton o Letitia Wright fueron algunas de las primeras actrices en llegar a la alfombra roja de estos premios, que se entregan en el Royal Albert Hall de Londres en una ceremonia que comenzará a las 20:00 GMT.



Algunas de ellas llegaron acompañadas de activistas como parte de una campaña de apoyo al movimiento "Time's Up", cuyo objetivo es acabar con el acoso sexual en el mundo del cine y lograr la igualdad entre hombres y mujeres.



Arterton, por ejemplo, desfiló por la alfombra con Eileen Pullen y Gwen Davis, dos mujeres que fueron parte en los años sesenta de una serie de protestas para lograr la igualdad de salario para las mujeres.



La protesta de negro llega a los BAFTA tras haber protagonizado también la gala de los Globos de Oro en la ola de protestas contra el acoso sexual que se inició por el escándalo en torno al productor Harvey Weinstein y la campaña "Me Too", que señaló a otros nombres de Hollywood como Dustin Hoffman, John Lasseter o Brett Ratner.



Un movimiento al que se han unido casi 200 actrices británicas -entre las que están Keira Knightley, Emma Thompson o Naomie Harris- que hoy publicaron una carta abierta en la que llaman a la "unidad" contra el acoso y el abuso sexual y la impunidad en todas las industrias.



Emma Watson también hizo pública hoy la donación de 1 millón de libras (1,1 millones de euros/1,4 millones de dólares) a una nueva campaña para ayudar en Reino Unido a las víctimas de acoso sexual.



Unas protestas que protagonizan el preámbulo de una gala en la que "La forma del agua", del mexicano Guillermo del Toro, y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ("Tres anuncios en las afueras"), del británico Martin McDonagh, llegan como favoritas de la noche con 12 y 9 nominaciones, respectivamente.