El rol de las mujeres en el mundo globalizado será tema en el IFF

Diversos talleres y paneles abiertos al público, se realizarán en el marco del Festival Internacional de Cine de Panamá, a realizarse del 5-11 de abril.

Los temas incluyen el rol de las mujeres en un mundo globalizado, crítica de cine, grabación de sonido, oportunidades de Video on Demand (VOD), derecho de autor, entre otros.

El viernes 6 abril, el músico argentino Sebastián Vázquez dictará la charla Producción de Diseño Sonoro, en el Salón San Francisco del Hotel Central, a las 10:00 a.m.

El propósito de esta charla es identificar el tipo de música que conviene a una película o producción según su género. Aprender a utilizar la música o el sonido como un personaje dentro de la historia y su temática, incurriendo en técnicas como leitmotif, música diegética -música incidental – falsa diégesis, y saber reconocer si se requiere música preexistente o adaptada.

También se hablará sobre presupuesto de producción, derechos legales, y la parte técnica de la producción del diseño sonoro en sí: estudios, músicos, ingenieros de mezcla y mastering.

El 7 de abril el público escuchará una charla sobre Derecho de Autor (MICI - DICINE con la invitada Isis Rivera de González, Directora General de Derecho de Autor en el Ministerio de Comercio e Industrias.

En la conferencia, que comenzará a las 10:00 a.m. en el Salón San Francisco del Hotel Central, se abordarán temas de Derecho Moral y Patrimonial en las obras audiovisuales y/o cinematográficas , su protección y la cesión de derechos. Derechos que reconoce la Ley 64 de 2012, al director, al autor del argumento, al autor de la adaptación, el autor del guion y diálogos, al autor de la música especialmente compuesta para la obra, al autor de los dibujos y demás generalidades de la ley. Los Contratos de Cesión, las obras por encargo y las obras realizadas bajo un contrato de trabajo.

El rol de las mujeres

El mismo 7 de abril, a las 11:00 a.m. en la Sala 1 de Cinépolis Multiplaza, se llevará a cabo la mesa redonda El rol de las mujeres en un mundo globalizado. Las Invitadas serán Anna Serner, CEO del Instituto de Cine de Suecia desde el 2011; Vania Catani, directora de Bananeira Filmes por más de 15 años; Laura Michalchyshyn, productora y ejecutiva de medios; Laura Gómez, reconocida por su papel de “Blanca Flores” en la galardonada serie de NETFLIX Orange is the New Black; y Judith Rodríguez, actriz y directora de República Dominicana. La moderadora será Pituka Ortega Heilbron.

Este conversatorio indagará sobre el rol de la mujer en sí, la mujer en su entorno y la mujer en el mundo.

El 8 de abril será la mesa redonda Crítica de Cine, con el curador y crítico de cine alemán, Klaus Eder; el crítico y periodista cinematográfico peruano, José Romero; la co-fundadora de Cinelandia, Vanessa Erazo; y el crítico literario y de cine panameño, Daniel Domínguez.

La mesa se hará a las 11:00 a.m. en Cinépolis Multiplaza, Sala 1.

Para conversar del cine de bajo presupuesto

La charla Realización Cinematográfica de bajo presupuesto, tendrá como invitado al realizador de cine estadounidense, Andrew Hevia. Se realizará el lunes 9 de abril a las 10:30 a.m. en el Salón San Francisco del Hotel Central.

Esta charla es una presentación sobre realización de cine con bajo presupuesto, utilizando los recursos al alcance para hacer trabajos específicos, creativos y accesibles. Un ejemplo claro es cómo un corto de tres mil dólares sorprendió con Moonlight (2016) en la noche de los Oscars. Es fundamental hacer conexiones razonables para que la gente se encuentre y produzca. La charla incluye videos, detrás de escenas y un video exclusivo de la noche de los Oscar.

La agenda educativa también incluye una charla sobre los Desafíos y Oportunidades en VOD en Latinoamérica. La consultora de proyectos audiovisuales y conferencista brasileña, Paula Gastaud, hablará sobre los desafíos y oportunidades en la distribución digital de películas. Desde el manejo de los assets digitales, las ventanas, contratos, el marketing digital hasta las múltiples plataformas, una breve mirada técnica y estratégica acerca del lugar del VOD en el mercado Latinoamericano.

La cita es a las 10:00 a.m. en el Salón San Francisco del Hotel Central.

Por último, el 10 y 11 de abril, se hará el taller “El arte en la grabación del sonido directo", con el invitado Jorge Muñiz, el sonidista de cine y televisión peruano que regresa a la séptima edición de IFF Panamá con la segunda parte de su taller. El propósito del taller es aplicar las nuevas tecnologías al proceso de grabación del sonido directo de una película, como se graba y se plantea una escena.

El taller se llevará a cabo a las 2:00 p.m. en el Salón San Francisco del Hotel Central.

Más del programa educativo

Como parte del programa educativo, las proyecciones especiales también estarán acompañadas de invitados especiales. A continuación el lugar y la hora de proyección de cada cinta:

Paname

Documental, dirigido por Daniel Zapateiro

Coloquio con Daniel Zapateiro.

Sábado 7 de Abril, 1:00 PM, Cinépolis Multiplaza Sala 7 (Boleto requerido)

Chasing Choral

Documental

Coloquio con el Biólogo Zack Rago

Domingo 8 de Abril, 1:15 PM Cinépolis Multiplaza Sala 7 (Boleto requerido)

Lucía

Drama - Director Humberto Solás

Presentado por Klaus Eder, director de Fipresci.

Seguido de preguntas y respuestas con Sergio Benvenuto

Lunes 9 de Abril, 6:45 PM, Teatro Gladys, Edificio El Hatillo (Boleto requerido)

From the ashes

Documental, dirigido por Michael Bonfiglio

Seguido de Panel moderado por Andrés Castillo

Martes 10 de Abril, 6:30 PM, Sala Ricardo J. Alfaro, Casco Antiguo, Palacio Bolívar, Ave. B (Boleto requerido)

Invitados: Ricardo Moreno (Organización Yaguará), Judith Jaén (Ministerio de Ambiente de Panamá), Líder Sucre (Earth Train / Geodiversity) y participantes de Bloomberg.

El público en general podrá participar de los talleres y conversatorios del programa educativo. Los boletos están a la venta en Panatickets, en los puntos de venta, online y en la puerta del evento. El precio de cada taller es de B./ 9.50.. Los acreditados (en la web), estudiantes y de industria, tienen acceso abierto.