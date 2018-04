México tendrá gran presencia en el IFF Panamá

Karen Bernal

kbernal@laestrella.com.pa



El cine mexicano ha dado mucho de qué hablar. En los últimos cinco años, tres directores del país centroamericano han hecho historia en la industria al llevarse cuatro premios Óscar a Mejor Dirección: Alejandro González Iñárritu lo hizo con Birdman (2014) y The revenant (‘El renacido', 2015); Alfonso Cuarón con Gravity (2013); y recientemente Guillermo Del Toro con The Shape of Water (‘La forma del agua', 2018).

'Los tres amigos' como se conoce en el mundo del cine a estos tres directores mexicanos, han marcado un hito importante, no solo para el cine mexicano sino para los cineastas latinos en mercados internacionales. Le han inyectado otra dinámica a la industria.

Precisamente, la expresión artística que en los últimos años ha cosechado los más importantes galardones de la industria fílmica alrededor del mundo, estará muy bien representado en la séptima edición del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF), que se realizará del 5 al 11 de abril en varias sedes de la capital panameña.

Este año, participarán cuatro producciones y co-producciones mexicanas, muchas de las cuales llevan tras de sí un importante cúmulo de premios en festivales alrededor del mundo. También se contará con la presencia de seis cineastas provenientes de México, entre directores, guionistas y productores, que presentarán de manera personal sus filmes en el festival, o bien, dictarán conferencias y talleres.

Este año, la cartelera mexicana presente en el IFF estará integrada por películas como Las hijas de abril, creación más reciente del premiado director mexicano Michel Franco, quien además estará en Panamá para presentar su filme. Franco es conocido por obras como Daniel y Ana (2009), Chronic (2015) y Después de Lucía (2012), filme con el que participó en una edición anterior del festival panameño. Las hijas de abril, una historia sobre los retos que enfrenta una familia cuando una madre alejada de sus hijas decide regresar ante el embarazo imprevisto de una de ellas, obtuvo el Premio Especial del Jurado en la sección “Una cierta mirada” (Un certain regard) del Festival de Cannes en 2017.

También se proyectará el documental La libertad del diablo, del director Everardo González, quien al igual que Michel Franco, viajará a Panamá para presentar su filme. Everardo González es reconocido como una de las más importantes voces del cine documental latinoamericano. La película fue ganadora de importantes galardones, entre ellos, el premio “Amnistía Internacional” en la edición 2017 de la Berlinale, tres premios “Fénix” al mejor documental, música y fotografía, el premio “Mezcal” del Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

El vigilante, es la ópera prima del cineasta mexicano Diego Ros, quien inició su carrera como editor de documentales y comerciales de televisión y ha trabajado en post-producción y supervisión de efectos especiales. La cinta resultó ganadora del premio a mejor película en el Festival Internacional de Cine de Morelia en 2016 y en el Festival Internacional de Los Ángeles en 2017.

También se presentará una co-producción México-Costa Rica que formará parte del ciclo “Historias de América Central y del Caribe”. Se trata de Violeta al fin, dirigida por la costarricense Hilda Hidalgo, en la que se cuenta la historia de una mujer de 72 años que, tras divorciarse, vive sola en la casa de su infancia, y ante las dificultades que enfrenta, está dispuesta a todo para mantener su casa y su independencia. Por su parte, el filme argentino Zama, sobre las aventuras de un oficial de la corona española en Sudamérica en los tiempos de la colonia, contará con la actuación protagónica del mexicano Daniel Giménez Cacho.

Además de los filmes que se presentarán, cineastas mexicanos vendrán a Panamá para intercambiar experiencias con creadores de otros países, así como dictar conferencias y talleres. La reconocida guionista mexicana Paz Alicia Garciadiego, conocida por su trabajo en filmes como Profundo carmesí y El coronel no tiene quien le escriba dictará un taller de escritura de guion en el Hotel Central, en el Casco Antiguo, del 6 al 9 de abril.

Otros creadores mexicanos y residentes en México que estarán presentes en el IFF incluyen al Presidente de los Premios Fénix, Ricardo Giraldo; el director y guionista Julio López (Heredera del viento) y la productora Laura Imperiale, directora de Cacerola Films.

Los detalles sobre los horarios en los que se presentarán las películas mexicanas en el IFF Panamá pueden consultarse en el sitio http://iffpanama.org.