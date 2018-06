Sam Mendes y Steven Spielberg trabajarán juntos en el drama bélico "1917"

EFE

Sam Mendes dirigirá el drama bélico "1917" sobre la Primera Guerra Mundial para Amblin Partners, compañía cinematográfica que fundó Steven Spielberg, informó hoy el medio especializado Deadline.



"No podría estar más feliz de volver a trabajar con Amblin y Steven Spielberg de nuevo (...). He estado trabajando en este guion durante más de un año, así que es muy emocionante empezar a hacer que la película sea una realidad", dijo Mendes, que figurará como director, guionista y productor de "1917".



"Nuestra compañía ha sido un hogar para Sam desde su primera película", señaló, por su parte, Spielberg, quien destacó que "1917" es una cinta "enormemente atrevida y ambiciosa".



Está previsto que "1917" comience a rodarse el próximo abril y que se estrene en diciembre de 2019.



Mendes trabajó con Spielberg en su ópera prima "American Beauty" (1999), que ganó cinco Óscar incluyendo los de mejor película, mejor director para Mendes y mejor actor para Kevin Spacey.



"Road to Perdition" (2002) y "Revolutionary Road" (2008) son otras cintas destacadas en la carrera de Mendes, que en los últimos años se adentró en el universo de James Bond al dirigir las películas sobre el Agente 007 "Skyfall" (2012) y "Spectre" (2015).