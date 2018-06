Ron Howard defiende su 'Han Solo' ante las críticas de los fans

Bang Showbiz

Han pasado tan solo unos días desde que se estrenó 'Solo: Una historia de Star Wars', pero como cabía esperar tratándose de una de las sagas cinematográficas que más masas mueve de la historia, las valoraciones de los fans más acérrimos de 'La guerra de las galaxias' no se han hecho esperar.



Por desgracia para su director, el oscarizado Ron Howard, el recibimiento que ha recibido su último filme por parte del público no ha sido el que a él le hubiera gustado, aunque en parte responsabiliza de ello a quienes no hayan visto la cinta como toca, es decir, en una sala de cine.



"Estoy orgulloso de #SoloUnaHistoriadeStarWars y todo el equipo y el reparto trabajaron mucho para darle a los fans una nueva película con la que divertirse. Como director, me siento mal cuando gente que pienso (y dicen las encuestas) que van a disfrutar de una película no la ven en una pantalla grande con buen sonido", respondió Howard a un usuario de Twitter que le mostró su apoyo la semana pasada a través de la red social.



Con unos ingresos muy por debajo de los deseados, la última entrega de la franquicia creada por George Lucas va camino de convertirse en la primera de las películas producidas por Disney y Lucasfilm en experimentar pérdidas. Una de las razones podría encontrarse en los riesgos creativos que fueron tomados por Chris Miller and Phil Lord, el dúo que en un principio tenía que dirigir el filme.



"Para mí, se trataba de una especie de experimento creativo para construir alrededor de unos pensamientos creativos y unas ideas divertidas que se habían tenido antes de que yo llegara. Trabajé bajo presión porque el estudio siempre había tenido en mente una fecha de estreno", se sinceraba hace unos días Howard en un programa radiofónico.