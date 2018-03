Harrison Ford rinde homenaje a la desaparecida Carrie Fisher

Bang Showbiz

Al margen del tono festivo que caracterizó el acto de presentación de la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood que le fue concedida ayer jueves al actor Mark Hamill (66) -el inolvidable Luke Skywalker de la saga cinematográfica 'Star Wars'-, tanto el homenajeado como los ilustres colegas de profesión que quisieron acompañarle en tan emotivo día, Harrison Ford (75) y George Lucas (73), no quisieron pasar por alto que el evento habría sido aún más especial si con ellos se encontrara la malograda Carrie Fisher.



"Cuando pienso en un momento como este, siento muchísimo que no podamos tener con nosotros al otro miembro de nuestro trío para poder celebrar todos juntos. Pero siento su presencia", aseguró Harrison Ford durante su intervención para rendir homenaje a la inigualable Princesa Leia, justo antes de dirigirse a Hamill para recordarle la grata impresión que le dejó cuando se conocieron en el set de rodaje de la primera entrega de la franquicia.



"Me sorprendió muchísimo lo bueno que era y el talento que desprendía", reveló durante su alocución para agasajar al versátil intérprete, quien también se ha destacado a lo largo de los últimos años por su labor como actor de doblaje.



Después de rememorar él mismo el sinfín de divertidas experiencias que todo el equipo de 'Star Wars' había vivido gracias a la carismática y extrovertida Carrie Fisher, Mark no dudó en tener un generoso detalle con Harrison Ford al acreditarle como el responsable de uno de los mejores consejos profesionales que ha recibido a lo largo de su carrera.



"Nunca se me olvidará el gran consejo que me dio cuando nos conocimos [en el año 1977]: 'Hey chaval, no te pongas demasiado gallito'. Y he tratado de tener eso bien presente hasta el día de hoy", bromeó el artista justo después de dejar patente su emoción ante la ilustre distinción que acababa de recibir.



"Me resulta muy difícil encontrar las palabras adecuadas para describir mi gratitud, mi felicidad y la excitación que siento ante un día como hoy. Y la verdad es que ya me quedé sin palabras después de hacer 'El despertar de la fuerza'", aseguró sobre su regreso por todo lo alto a la gran pantalla en diciembre de 2015.