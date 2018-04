"The Crown" y "Black Mirror" compiten en los premios BAFTA de la televisión

EFE

La series "The Crown" y "Black Mirror" se alzan como favoritas de los premios "Virgin TV British Academy Television" (BAFTA TV), que cada año reconocen a las mejores series y programas de la televisión británica, con tres nominaciones cada una, informó hoy la Academia Británica de la Televisión.



La actriz Claire Foy, quien interpreta a la reina Isabel II en las primeras dos temporadas de "The Crown", fue nominada a mejor actriz protagonista, mientras que Vanessa Kirby, que da vida a su hermana, la princesa Margarita, lo hizo a mejor actriz de reparto.



La producción de "Netflix", que tiene previsto estrenar su tercera entrega en 2019, también opta a mejor serie dramática en los galardones que se celebrarán el próximo 13 de mayo en Londres.



La gran competidora de la serie que narra la vida de la monarca británica es "Black Mirror, la producción que imagina posibles escenarios de un futuro dominado por la tecnología, con otras tres nominaciones.



Así, Joe Cole fue nominado a mejor actor protagonista por su interpretación en el capítulo "Hang the DJ", episodio que también fue nominado a mejor drama, y Jimmi Simpson a mejor actor secundario por su papel en "USS Callister", primer episodio de la cuarta temporada de la serie.



"The Crown" lideró asimismo las nominaciones de los "British Academy Television Craft Awards", que también celebra anualmente la Academia Británica de la Televisión para premiar al mejor talento de la pequeña pantalla británica de detrás de las cámaras.



Estos galardones se celebran el 22 de abril y en ellos la serie sobre la realeza inglesa opta a siete "máscaras doradas" por mejor diseño de vestuario, edición, fotografía e iluminación, diseño de producción, sonido, efectos gráficos y visuales y guionista.



En esta ocasión "Black Mirror" parte por detrás de "The Crown", con cinco nominaciones.