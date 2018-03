Carlos Saldanha: El público critica más a personajes humanos que a animales

EFE

El director brasileño Carlos Saldanha, recientemente candidato al Oscar al mejor largometraje de animación por 'Ferdinand', cree que "si haces una película con personajes humanos" el público "los va a criticar más" que si los protagonistas son animales.

"Somos muy críticos con nosotros mismos", dijo Saldanha (Río de Janeiro, Brasil, 1965) en una entrevista con Efe en la que trató de explicar por qué su obra está repleta de personajes animales, aunque dotados de "alma humana".

La más flamante incorporación a esa lista es la 'Ferdinand', el manso toro español que da nombre a la última película de Saldanha, pero antes de él vinieron las bestias prehistóricas de 'Ice Age', las especies tropicales de 'Río' y, por qué no incluirlos, los androides de 'Robots'.

"A mí me encantan los animales, y me encanta contar mis historias con animales. Al ser personajes no reales, tengo quizás más libertad de expresión (...). Creo que hay una empatía natural de los humanos hacia los animales", señaló Saldanha, presente esta semana en Marruecos como uno de los invitados estrella del Festival Internacional de Cine de Animación de Mequinez (FICAM).

La última creación del director, 'Ferdinand', adapta un cuento infantil del estadounidense Munro Leaf y narra las aventuras de un toro sensible y amante de las flores que no quiere saber nada del toreo.

Saldanha admite que, al emprender este proyecto, sintió "una responsabilidad muy grande, porque sabía que era una temática muy polémica", por lo que decidió "contar la historia del toro", que sencillamente "no quiere participar" en las corridas.

"A mí no me gusta (la tauromaquia), pero si hay personas a las que les gusta, y va en su cultura, yo lo respeto", reconoció Saldanha, y dejó claro que 'Ferdinand' "no es una película en contra o a favor" de la lidia, sino que quiere transmitir el valor de "ser fiel a uno mismo".

"El mensaje de la historia es muy importante; habla de tolerancia, de decir no a la violencia... ideas simples, pero muy ricas, muy importantes", subrayó el brasileño, que durante la producción de 'Ferdinand' pasó una semana en España con su equipo y se inspiró en el paisaje urbano de Madrid, Córdoba, Sevilla y Ronda para dar forma y color a los escenarios de la película.

"Podría haber sacado las fotos de Google o de un libro, pero es más importante poder tocar, ver los colores en vivo, sentir las esencias, compartir un poco la experiencia de estar en España y poner esa experiencia en la película", agregó.

Saldanha ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Blue Sky Studios, donde ha realizado sus siete largometrajes con una recaudación global cercana a los 3.500 millones de dólares, según el portal especializado 'BoxOfficeMojo'. Ha visto cómo su estudio pasaba de ser un centro independiente a consolidarse, bajo el paraguas de la 20th Century Fox, como una de las grandes marcas del cine de animación.

Este crecimiento, alegó Saldanha, no está exento de inconvenientes: "La estructura de un gran estudio te proporciona exposición, recursos y todos los elementos que te permiten hacer un trabajo excepcional y mostrarlo al público (...) Pero también conlleva grandes grupos de ejecutivos y creadores, lo cual unas veces ayuda y otras no".

Pese a su éxito en taquilla, el cineasta defendió que su prioridad es hacer cintas "interesantes" y de las que se sienta "orgulloso", si bien concedió que "nadie quiere hacer una película que nadie vaya a ver". Preguntado por la presencia de mujeres en la industria del cine animado, Saldanha lamentó que "es difícil encontrar directoras", pero celebró que haya jóvenes "con un talento increíble" saliendo de las escuelas cinematográficas.

"Antes éramos un puñado de chicos, unos cuantos 'geeks"(locos por las nuevas tecnologías) -bromeó. Tras cuatro años dedicados a 'Ferdinand', Saldanha se dispone a tomarse "unas vacaciones" y no sabe cuál será su próximo proyecto, aunque dejó caer un posible cambio de rumbo: "No descarto hacer películas híbridas y quizás de acción real, por cambiar un poco (...) Para mí lo que importa es la historia", dijo.