Antonio Banderas celebra el triunfo de Guillermo del Toro en los Óscar

El actor Antonio Banderas no ha tardado en echarse a las redes sociales para unirse al momento de júbilo que viven a estas horas tanto el cine mexicano como todos aquellos aficionados a la trayectoria del aclamado Guillermo del Toro, quien terminó de consagrarse anoche como uno de los realizadores más reputados de Hollywood con su triunfo en la categoría de mejor director por su cinta 'La forma del agua', ganadora también del premio Óscar a la mejor película del año en la ceremonia de ayer domingo.



"Grande amigo Guillermo del Toro. Merecidos Óscar, gran ejemplo y grandes palabras #La forma del agua ¡Viva México!", escribió el malagueño en su perfil de Instagram junto a una foto que retrata al cineasta henchido de felicidad y posando sonriente con sus dos estatuillas.



Además de llevarse a casa no uno sino dos galardones -también ejerce como productor del exitoso largometraje-, Del Toro también festejó como si fueran suyas las dos otras distinciones que recibió anoche el filme, las estatuillas referentes al mejor diseño de producción y mejor banda sonora, esta última a cargo del prestigioso Alexandre Desplat.



Y aunque es cierto que de la 90 edición de los premios de la Academia de Hollywood se desprende un claro sabor mexicano, como quedó patente con la presencia en el teatro Dolby de grandes figuras del país norteamericano, como Gael García Bernal, Eiza González o Salma Hayek, sin olvidar que la premiada cinta de animación 'Coco' está ambientada en México e inspirada por sus tradiciones; el intérprete español tampoco se olvidó de que el filme chileno 'Una mujer fantástica' se llevó un merecido triunfo en la categoría de mejor película de habla no inglesa.



"También felicitar a todos los nominados y premiados, en especial a todo el equipo de 'Una mujer fantástica'. ¡Arriba Chile!", les dirigió en la misma publicación.