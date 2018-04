Tyrese Gibson espera una hija con su esposa Samantha

Bang Showbiz

El actor Tyrese Gibson no ha podido esperar más para anunciar por todo lo alto que su esposa Samantha y él esperan su primer retoño juntos, una niña de la que no ha querido ofrecer demasiados detalles al margen de la "inmensa felicidad" que su mera concepción les ha brindado tanto a ellos como a sus respectivas familias desde que conocieran la noticia el pasado mes de enero.



"Nuestro amor, nuestra energía y la magia de nuestras familias estarán unidos para siempre porque vamos a tener un bebé. Es increíble", ha revelado el intérprete de 39 años, padre ya de una niña llamada Shayla junto a su exmujer Norma, en conversación con la revista People, para rememorar a continuación las sensaciones que le embargaron cuando se enteró de que volvería a repetir experiencia paternal.



"No podía dejar de gritar y de emocionarme. Llamé a todo el mundo para darle la noticia", ha aseverado en la misma entrevista.



El artista y su mujer se consideran especialmente afortunados ante la llegada -el próximo mes de septiembre- de su primera hija compartida porque el acontecimiento no podría haberles sobrevenido en un momento más propicio, una vez finalizada la batalla legal que Gibson mantuvo con su exmujer a lo largo de un año para hacerse con la custodia de su primogénita, la cual terminó el pasado noviembre con el juez otorgándoles a ambos la tutela compartida de la pequeña.



"Creo que hemos sido capaces de concebir en el mejor momento posible. Ocurrieron muchas cosas el año pasado -imagino que todo el mundo es consciente de ello- y la verdad es que somos inmensamente felices de haber podido abrir un nuevo capítulo en nuestras vidas, y haberlo hecho de esta manera. Le dije a Dios: 'Guau, no puedo creer que tuvieras todo esto planeado y que te haya salido perfecto'", ha reconocido.