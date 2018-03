Una travesura de Blue Ivy Carter casi le cuesta 19 mil dólares a sus padres

Bang Showbiz

Aunque a estas alturas la fortuna conjunta de Jay Z y Beyoncé sea difícil incluso de calcular, lo más probable es que a ninguno de los dos les hubiera hecho demasiada gracias perder 19.000 dólares por un capricho de su pequeña. Eso fue precisamente lo que estuvo a punto de suceder este sábado cuando al matrimonio se le ocurrió llevar a su hija Blue Ivy al evento benéfico Wearable Art Gala organizado por la abuela de la niña, Tina Lawson, y su actual marido con el objetivo de recaudar fondos para su programa 'Where Art Can Occur'.



Con ese objetivo, a lo largo de la velada se organizó una subasta durante la que una pintura en concreto consiguió llamar la atención de Blue Ivy, que sin pensárselo dos veces levantó su paleta para ofrecer 17.000 dólares por ella. Cuando otro de los presentes superó su puja, ella no tuvo reparo en ofrecer aún más dinero, otros dos mil dólares, ante lo que su famoso padre -ya algo nervioso, pero sin perder la calma- le quitó el peligroso instrumento para evitar que siguiera dilapidando su herencia.



Por suerte para el matrimonio, no hubo necesidad de que se llevaran la obra de arte -firmada por Sidney Poitier- a casa, ya que el roquero Tyler Perry fue quien finalmente se hizo con ella por 20.000 dólares.



Esa pequeña derrota no consiguió desanimar a Blue Ivy, que en el siguiente lote consiguió llevarse una obra de Samuel Levi Jones, esa vez ya con consentimiento paterno, por unos 10.000 dólares: la creación en cuestión consistía en una serie de libros de leyes y de medicinas deconstruidos.



Pero la niña no fue la única componente de su familia que hizo un importante desembolso esa noche; su madre se gastó 17.000 dólares en hacerse con un par de pendientes en forma de pantera de Lorraine Schwartz que curiosamente ya había lucido en un evento anterior.