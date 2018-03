Tiffany Haddish nunca revelará quién mordió a Beyoncé

Bang Showbiz

Es muy probable que la actriz y guionista Tiffany Haddish no fuera del todo consciente de la repercusión que generarían sus palabras cuando, hace unos días, aseguraba con rotundidad que la cantante Beyoncé había sido víctima de una agresión leve -pero muy llamativa- durante una fiesta celebrada el pasado mes de diciembre, al ser mordida en la cara por una conocida actriz que se encontraría bajo los efectos de ciertos estupefacientes.



En las horas inmediatamente posteriores a la explosión de semejante bomba informativa, los medios de comunicación estadounidenses se pusieron manos a la obra para tratar de descubrir la identidad de la famosa atacante, hasta el punto de que la edición estadounidense del Huffington Post se dedicó a preguntar a los representantes de una larga lista de intérpretes para ir descartando sospechosas hasta encontrar a la culpable.



Al mismo tiempo, la propia Tiffany se ha visto esta semana asediada por un sinfín de reporteros e internautas que no pierden la esperanza de que -ya sea por desgaste o por hartazgo- la artista ponga fin al misterio de una vez por todas sacando a relucir el nombre de la persona que osó morder a Beyoncé tras una supuesta discusión que, afortunadamente, no llegó a mayores gracias al temple con el que afrontó la situación la estrella del pop.



Y es cierto que la normalmente extrovertida artista ha terminado sucumbiendo de algún modo a la presión colectiva ligada a este llamativo incidente, pero como se ha encargado de explicar ahora a través de la sección Stories de su cuenta de Instagram, aunque quisiera o no le quedara otro remedio que hacerlo para recobrar la normalidad, le resultaría imposible desvelar la identidad de la agresora debido a un contrato de confidencialidad que firmó en su momento.



"Los contratos de confidencialidad son reales, no se pueden eludir, así que no voy a decir mier** ninguna sobre el tema", ha declarado visiblemente molesta -o hastiada al menos- en un breve vídeo publicado en la citada plataforma, en el que se dirige a todos sus seguidores aprovechando un momento de inactividad durante su última sesión de peluquería.