Suspenden el Miss Venezuela por supuesta corrupción y prostitución

"Se ha tomado la decisión de iniciar una revisión interna para determinar si algunos de sus relacionados, durante el curso de sus gestiones, ha incurrido en actividades que quebranten los valores y la ética del certamen", señaló un comunicado el Grupo Cisneros, empresa matriz del concurso.



Mientras se desarrolla la investigación la Quinta Rosada, como se conoce a la sede dedicada a la formación de las participantes en Caracas, "cerrará sus puertas y tanto los castings de Miss Venezuela como de Mister Venezuela quedarán temporalmente suspendidos", precisó.



La decisión se ha hecho pública luego de una serie de denuncias que aseguran que las participantes han logrado la financiación para participar en el concurso a través de vínculos con empresarios, algunos de ellos próximos al chavismo.



Esta supuesta práctica, revelada en las últimas semanas por algunas de las que fueron participantes, era promovida por los propios miembros de la Organización MissVenezuela, profesores, entrenadores, y estilistas que ponían en contacto a las modelos con los patrocinadores.



La Organización Cisneros iniciará, según el texto de hoy, la "reestructuración del Certamen, y reforzará su código de ética, reglas de participación y cada uno de sus controles internos con el fin de asegurar que hechos como los que han sido atribuidos a terceros en redes sociales, no tengan cabida alrededor del concurso".



El Grupo Cisneros, la más poderosa empresa de medios de Venezuela, prevé la creación de un nuevo Comité de la Belleza, la reorganización completa del MissVenezuela, así como la implementación de una figura representante de las Misses, siempre según información del comunicado.



"Los venezolanos pueden estar seguros que la Organización no dudará en tomar las medidas que resulten necesarias para asegurar que dentro, y durante las actividades que le son propias, no se cometan actos contrarios a las normas, valores y principios morales y éticos", indicó en el escrito Jonathan Blum, presidente de Cisneros Media.