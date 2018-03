Sharon Stone sale en defensa de James Franco ante las acusaciones de acoso

Bang Showbiz

El actor, poeta y cineasta James Franco ha sido una de las grandes estrellas que se ha visto implicada en el movimiento que sacude actualmente Hollywood, sacando a la luz las dinámicas de acoso y agresión que han perpetuado algunas de sus figuras más poderosas durante años, cuando no décadas, aunque en su caso las acusaciones realizadas por cuatro mujeres diferentes que trabajaron con él en el pasado aún no han tenido consecuencias legales.



En concreto, todas ellas coinciden en que el intérprete hizo gala de un comportamiento inadecuado mientras rodaban escenas delicadas como una orgía -durante la que él habría retirado las pegatinas protectoras de sus genitales sin permiso- e incluso habría llegado a despedir a una actriz por negarse a realizar un desnudo.



Otro de los relatos que más revuelo ha causado ha sido el compartido por otra intérprete, Violet Paley, que mantuvo una relación sentimental con James Franco. Según su versión de los hechos, este la presionó para que le practicara sexo oral en el interior de un coche, agarrándola del pelo y empujándole la cabeza hacia su regazo sin hacer caso a su negativa.



Pese a que la consiguiente polémica obligó al actor a saltarse la alfombra roja de los Premios del Sindicato de Actores para no poner en una situación incómoda al resto de asistentes, no todo sus compañeros han optado por distanciarse de él: Sharon Stone, sin ir más lejos, acaba de salir en su defensa recordando a todo el mundo que su amigo no ha sido condenado más que por la opinión pública.



"Estoy horrorizada por todo lo que está sucediendo... Que su novia pueda decir que se siente ofendida por el hecho de que él le hubiera pedido algo así ¡mientras aún salían juntos! Y ahora, de repente, es un mal tipo", comentó la veterana actriz a su paso por el podcast 'WTF', sumándose a las pocas voces que se han atrevido a alertar de los peligros que conlleva juzgar y repudiar a una persona en función de unos testimonios sin pruebas.



Basándose en su experiencia a las órdenes de James Franco en 'El artista desastre', Sharon no duda en describirle como todo un caballero, "elegante, amable y encantador": "Es el profesional más adorable y cercano que podrías encontrar. Estoy destrozada por todo esto".



Al mismo tiempo, la veterana artista ha querido recordar que existe una diferencia sutil, sí, pero vital entre ser un depredador sexual o simplemente un "imb**il".



"Sales con un hombre e insiste en acompañarte a casa, supones que para darte un beso de buenas noches; y resulta que en su lugar te agarra la mano y la coloca en su pene. Personalmente no creo que esté intentando agredirme sexualmente, solo que es increíblemente estúpido y torpe. Así que le digo: 'Por favor, no vuelvas a llamarme, eres demasiado tonto como para salir con nadie", concluye.