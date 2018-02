Sharon Stone nunca permitirá que un hombre la 'defina'

Bang Showbiz

Solo una semanas después de pronunciar un poderoso alegato en contra de la cultura del sexismo que sigue imperando en la meca del cine, a través de una entrevista en la que aseguraba haber visto "de todo" en lo que al acoso laboral y sexual se refiere, la actriz Sharon Stone ha hecho una vez más uso de su propia experiencia personal para reflexionar sobre otro fenómeno que, a su juicio, simboliza a la perfección el papel de sumisión que han venido jugando tradicionalmente las mujeres en la sociedad.



"Yo nunca he sido de esas chicas que pensaban que un hombre definiría su existencia, afortunadamente yo me crié en un entorno que concebía las relaciones sentimentales y el matrimonio como una verdadera asociación, no como una especie de arreglo en la que las condiciones ya venían predefinidas. Pero lo cierto es que no es fácil encontrar relaciones de este tipo", ha explicado la intérprete a la revista Grazia, al tiempo que se negaba a confirmar o desmentir los rumores en torno a un nuevo romance por su parte.



La afamada artista no ha querido especificar si los dos matrimonios en los que ha estado inmersa a lo largo de su vida -primero con el productor televisivo Michael Greenburg y, posteriormente con el ejecutivo Phil Bronstein- entran o no dentro de esa segunda categoría de relaciones asimétricas, pero lo que sí ha dejado claro es que, en cualquier caso, prefiere que sea su condición de madre de tres hijos la que juegue un papel preponderante en su identidad como persona.



"Tener tres hijos definitivamente cambia tu percepción de la realidad y el modo en el que la afrontas. Y creo que también ayuda el hecho de que ya no te puedes permitir comportarte como una cría, sino que debes hacerlo como una mujer adulta. Eso también es importante a la hora de salir adelante", ha explicado sobre sus retoños Roan (17), Laird (12) y Quinn (11).