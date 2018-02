Shakira y Gerard Piqué celebran un cumpleaños muy diferente a los anteriores

Bang Showbiz

Este viernes dos de febrero la familia Piqué-Mebarak está de celebración por partida doble: la cantante y el futbolista cumplen 41 y 31 años respectivamente, aunque a diferencia de otros cumpleaños esta vez ninguno de los dos parece tener demasiadas ganas de fiesta, al menos en lo que respecta a los millones de seguidores que acumulan ambos en las redes sociales.

No es ningún secreto que la pareja no atraviesa por uno de sus mejores momentos. En el caso de la intérprete colombiana, a los problemas de voz que le obligaron a cancelar las primeras fechas de su gira 'El Dorado' -que espera retomar el próximo mes de julio- se ha sumado el revuelo generado por las acusaciones de evasión fiscal que ha vertido contra ella la Agencia Tributaria y la consiguiente investigación al respecto, para dictaminar si declaró o no todos los ingresos generados entre los años 2011 y 2014, una vez establecida su residencia en España.

Al mismo tiempo, en el terreno personal el futbolista y ella se han visto asediados desde hace meses por los rumores acerca de una supuesta crisis sentimental que se habría visto reflejada en la discusión que ambos mantuvieron en un restaurante de Barcelona el pasado noviembre.

Al menos en ese frente Shakira y Piqué sí pudieron hacer algo al respecto, recurriendo a la esfera virtual para mostrar un frente unido a base de compartir de nuevo fotografías juntos y, en el caso del defensa blaugrana, subiendo grabaciones tomadas durante los ensayos musicales de su chica que demostraban que sigue apoyándola y sintiéndose igual de orgulloso de su éxito que el primer día.

Por el momento, ninguno de los dos ha querido inmortalizar su cumpleaños por partida doble con una publicación al respecto en sus cuentas de Instagram o Twitter; la artista se ha limitado a seguir promocionando su última colaboración con Maluma y el padre de sus dos retoños ha hecho lo propio con la renovación de su contrato con el FC Barcelona hasta 2022, aunque hace unos días Shakira sí que hacía partícipes a todos sus seguidores de la divertida forma en que Piqué y ella habían celebrado su Grammy Latino: saltando en unas camas elásticas.

Por lo demás, parece que este año la pareja no repetirá la velada tan especial con la que el pasado febrero celebraron sus respectivas entradas en la treintena y la cuarentena, reuniendo a todos sus amigos y familiares en una masía del siglo XV a las afueras de Girona.