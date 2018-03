Selena Gómez necesita 'tiempo para sí misma' tras su ruptura con Justin Bieber

Bang Showbiz

Aunque desde hace días no ha dejado de especularse con la supuesta "separación temporal" que habrían protagonizado Selena Gomez y Justin Bieber escasos meses después de darle una segunda oportunidad a su romance, lo cierto es que la ruptura formaría en realidad parte de un plan más amplio con el que la artista estaría tratando de recuperar la calma y la serenidad perdidas por culpa del interés mediático que ha vuelto a suscitar su figura.



"Selena es una chica muy delicada y su regreso a la vida pública ha sido demasiado duro de sobrellevar, especialmente toda la atención y el debate que ha generado su relación con Justin y con su madre. Se está tomando algo de tiempo para sí misma, y la verdad es que no es la primera vez que lo hace", ha explicado al portal 'Entertainment Tonight' una fuente cercana a la intérprete.



En consecuencia, y siempre de acuerdo con el mismo informante, la estrella del pop se mantendrá alejada de las redes sociales y de la escena musical durante una temporada para reflexionar también acerca de cómo afrontar otros retos derivados de su ámbito personal y familiar, como su necesidad de recomponer el maltrecho vínculo que le une a su madre, Mandy Teefy.



"Una de las grandes prioridades que tiene ahora Selena es la de reparar su relación con su madre", ha asegurado el confidente para, a continuación, insistir en la idea de que las desavenencias existentes entre madre e hija tienen mucho que ver con el regreso de Justin a su vida diaria.



"Selena y Justin se han tomado un descanso básicamente porque Mandy no ve con buenos ojos la relación, ni ella ni otros muchos familiares de Selena. Ella ha tratado de convencerles de que Justin ha cambiado, pero por ahora no lo ha conseguido. La ruptura se explica precisamente con su necesidad de darles tiempo para que asimilen definitivamente que vuelven a ser pareja", ha sentenciado la misma fuente.