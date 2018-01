Verónica Castillero

El cantautor guatemalteco Édgar Ricardo Arjona Morales, conocido artísticamente como Ricardo Arjona, se robo el corazón de las panameñas, en la noche de ayer martes 30 de enero, con su exitosa gira 'Circo Soledad' en la Plaza de Eventos de Amador.

Cientos de fanáticos disfrutaron de una noche majestuosa donde hubo un derroche de buena música y éxitos que hicieron corear y bailar a todos los allí presentes.

El concierto se inició a las 9:28 p.m, al ritmo de la voz de la cantante panameña Grettel Garibaldi interprete de "La vida es bella".

A las 10:06 de la noche se abrió el telón rojo con franjas blancas y al escenario salió el maestro de ceremonias, subido en una bicicleta miniatura, haciendo malabares y tratando de calmar las ansias del público. Con una entretenida presentación de trapecistas, acróbatas,mimos y payasos, al son de "Circo Soledad", canción que se dejó escuchar acompañada de gritos y toda la emoción del púbico. Los fans apuntaban las cámaras de sus celulares a la tarima. A los dos minutos se escuchó en el fondo la voz de Ricardo Arjona.

Luego de este primer tema Arjona saludó al público diciendo "Estoy muy contento de regresar a Panamá después de tres años de ausencia". Sus fanáticas gritaron eufóricas, el concierto continuó con temas como "Ella", "Señorita", "El problema", "Sin daños a terceros", y "Acompáñame a estar solo",

"Recuerdo cuando caminaba por las calles de Panamá, la primera vez que vine y no me volteaban a ver ninguna de ustedes", expresó Arjona antes de cantar "Desnuda" un tema exitoso, del séptimo álbum Sin Daños A Terceros. Le siguió el tema "Lo poco que tengo", "Realmente no estoy tan solo" y "Sin ti sin mí",

Un show de Arjona, no es solo un concierto, es un verdadero espectáculo, en donde el artista siempre basa su puesta en escena bajo un concepto que transporta a sus fans a una experiencia única. Este show fue todo un éxito, inédito en cuanto al espectáculo de luces, 'Circo Soledad' envolvió al público en un entorno circense.

La velada continuó con "Porque puedo", "Te quiero", "Cuando" y "Señora de las cuatro décadas" tema que aprovechó para interactuar con sus fans, como solo él sabe hacerlo. Escogió entre las presentes a una mujer de 44 años y le dedicó el tema. Ella lo escuchó sentada en su regazo.

Arjona se caracteriza por ser dinámico con una energía que solo la tienen los que disfrutan lo que están haciendo. El cantante se mostró más aferrado a su guitarra que nunca y haciéndose acompañar él mismo al piano.

Fue el turno de "Historia de taxi", "Te conozco", "Fuiste tú, "Se nos muere el amor", "Tu reputación" y "Minutos". Circo soledad ha sido uno de los espectáculos con más peso en Latinoamérica, por ser un concierto lleno de magia, pasión, detalles, fantasía y música.

Y es que Ricardo Arjona sabe cómo reinventarse en cada gira que realiza sin dejar de lado su inigualable estilo lírico, su retórica, metáforas, con canciones que hablan del amor y el desamor. A pesar de ser un hombre de cinco décadas, su voz suena mejor que nunca y es dueño de cada paso que da en el escenario.

El concierto duró dos horas y para finalizar el show cantó 'Mujeres' tras una aclamación del publico. Luego de la despedida del cantante, se hizo una presentación de todos los músicos quienes lo acompañan en este recorrido. Las fans describieron el show como "súper original y divertido". Definitivamente el cantante se robó el corazón de las panameñas. Solo hubo un pendiente no cantó 'Mi novia se me está poniendo vieja', pero se le acepta porque el cantante luego del fallecimiento de su madre, dijo que no la cantará en sus shows, ya que su difunta madre se lo pidió en una carta.

Antes de realizar su tour en Panamá, el guatemalteco recorrió Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala y Costa Rica y continuará en febrero su gira por República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos, donde se presentará en diez ciudades distintas.