Paris Hilton y Chris Zylka sí firmarán un acuerdo prenupcial

Hasta ahora Paris Hilton y su futuro marido Chris Zylka habían sido capaces de controlar la narrativa en torno a su mediático enlace: siendo ellos los que anunciaron su compromiso a través de las redes sociales y los que, a lo largo de las últimas semanas, se han encargado de ir adelantando algunos detalles sobre su gran día, como por ejemplo que la novia lucirá varios trajes o que se tratará de un evento por todo lo alto al que estarán invitadas celebridades de la talla de Kim Kardashian y Nicole Richie.



Sin embargo, resultaba inevitable que antes o después saliera a relucir un asunto tan delicado como el del contrato prematrimonial, que por otra parte resulta un trámite muy habitual entre las celebridades antes de pasar por el altar. La pareja se ha visto en la incómoda posición de pronunciarse sobre un tema tan personal después de que la tía de la DJ, Kyle Richards -conocida por su participación en el reality 'Real Housewives of Beverly Hills', lo hiciera por ellos asegurando que esperaba que su sobrina tomara medidas para proteger su fortuna en caso de que su matrimonio no funcionara.



"Cualquier caballero que esté a punto de casarse con una mujer empresaria acaudalada y bien posicionada no sería un caballero si mencionara un pre-nup de entrada", ha asegurado en respuesta el actor, claramente molesto pero sin perder en ningún momento la compostura, cuando las cámaras del portal TMZ le abordaron en el aeropuerto. "Así que, sí, por supuesto que vamos a firmar uno. Se supone que se trataba de algo que debía ser privado, pero no pasa nada".



A su lado y parapetada tras sus inseparables gafas de sol, Paris quiso dejar muy claro que el hecho de que ambos hayan acordado firmado dicho documento no implica que no tenga plena fe en su futuro en común.



"Pero no vamos a necesitar usarlo porque vamos a estar juntos para siempre", concluyó la rica heredera para dar por zanjada la conversación.