Paris Hilton, Britney Spears y Nicole Richie: la reunión más esperada

Allá por los primeros años del milenio, Paris Hilton y Nicole Richie eran las 'bff' e it-girl por excelencia, con sus chándal de Juicy Couture y sus gafas XXL que no se quitaban ni dentro de los clubs nocturnos que tanto frecuentaban, pero a mediados de 2005 ambas protagonizaron un misterioso enfrentamiento del que su amistad nunca se recuperó.



Sin embargo, y para alegría de todos sus fans, el futuro enlace de la DJ y empresaria será el escenario perfecto para que ambas protagonicen una de las reuniones más esperadas del mundo del entretenimiento, a la que se sumarán además otras de las antiguas componentes de su grupo de amigas: la asistencia de Britney Spears ya ha sido confirmada por la propia novia y se espera que Kim Kardashian también haga acto de presencia.



"Todas mis chicas estarán invitadas, así que por supuesto que sí", aseguró Paris en conversación con ET Online cuando le preguntaron si su antigua co-protagonista del reality 'The Simple Life' estaría presente en su gran día, al igual que la antigua princesa del pop. "Adoro a Brit. ¡Todas vendrán sí".



Es de esperar que en una ocasión tan especial las tres estrellas sean capaces de mantener la compostura algo mejor de lo que lo hicieron en aquella noche ya mítica de 2006, cuando Paris y Britney -acompañadas por una morenísima Lindsay Lohan, en sustitución de Nicole- decidieron quemar la noche en varias discotecas de West Hollywood, regalándonos en el proceso algunos de los momentos más inolvidables de la cultura popular mientras se tambaleaban de local en local.



Haciendo caso omiso a la expectativa que ha generado su reencuentro con Brit y Nicole, Paris está completamente centrada en los preparativos de su boda con Chris Zylka.



"Todavía hay mucho que planear, y me muero de ganas de que llegue el momento. Está resultando muy emocionante para todos", añadió la célebre rubia, que no quiere desvelar demasiados detalles sobre la ceremonia y mucho menos quién se encargará de vestirla.



"Me encanta la ropa, y tengo un montón de amigos que resulta que también son unos diseñadores maravillosos y que me han estado mandando sus propuestas, así que me cambiaré unas cuantas veces, sin duda".