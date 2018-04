El novio de 18 años de Blac Chyna le propone matrimonio en las redes sociales

Bang Showbiz

En un momento bastante complicado para ella en el terreno personal, marcado por el revuelo que ha generado el incidente que protagonizó en un parque de atracciones hace dos semanas, al intentar agredir a otra mujer con un carrito infantil en presencia de sus dos hijos, Blac Chyna acaba de recibir al menos una buena noticia: una propuesta de matrimonio por parte de su chico.



La ex stripper y empresaria mantiene desde el pasado febrero una relación con el rapero de 18 años YBN Almighty Jay, que este martes sorprendía a todos sus seguidores al publicar en su cuenta de Instagram una fotografía de su chica posando frente a la cámara, acompañada del mensaje: "¿Quieres casarte conmigo?".



De momento, Blac Chyna -madre de una pequeña de un año, Dream, junto a Rob Kardashian y de un niño de cinco con su ex Tyga- no ha respondido a la pregunta de su novio, por lo que habrá que esperar un poco más para descubrir si su historia de amor acaba en boda, la primera para los dos. En el caso de la explosiva celebridad, pese a que estuvo comprometida con los padres de sus dos retoños, en ninguna de esas ocasiones llegó a pasar por el altar.



Cabe la posibilidad de que Chyna haya decidido posponer su respuesta a la romántica proposición de su pareja hasta después de haber lidiado con las consecuencias del último altercado en que se ha visto envuelta y que podría ser aprovechado por Rob Kardashian para solicitar al juez que cambie el régimen de tutela de Dream del que disfrutan a día de hoy los dos padres, algo a lo que el representante legal de ella ya ha adelantado que se opondrán radicalmente. Por su parte, Rob estaría convencido de que los problemas de ira de su ex y su costumbre de invitar a hombres a la casa que comparte con sus hijos podría resultar muy perjudicial en la educación de Dream.