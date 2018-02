Naomi Campbell y el rapero Skepta ya no ocultan su amor en público

Bang Showbiz

La modelo Naomi Campbell y el rapero Skepta confirmaron este miércoles en Londres su rumoreada relación sentimental sin necesidad alguna de emitir un comunicado al respecto o de prestarse a contestar cualquier pregunta por parte de los periodistas, ya que ambos se presentaron juntos en la ceremonia de entrega de los premios musicales de la revista NME y pusieron de manifiesto a lo largo de toda la velada la conexión tan especial que se ha formado entre ellos.



"Naomi y Skepta solo tenían ojos el uno para el otro. Se sentaron juntos en la gala y no paraban de susurrarse cosas al oído mientras compartían sonrisas cómplices. Dejaron bien claro que saltan chispas cuando están el uno junto al otro", ha revelado un testigo presencial de la escena al diario británico Daily Mirror.



No obstante, y probablemente para esquivar a los numerosos reporteros y fotógrafos que cubrieron el evento, la estrella de las pasarelas, de 47 años, y el popular cantante, de 35, abandonaron por separado el auditorio conocido como la O2 Academy de Brixton (sur de Londres) para dirigirse a continuación a la fiesta que había organizado el exvocalista de Oasis Liam Gallagher para celebrar el galardón honorífico que había recibido minutos antes en la gala.



Pero lo cierto es que los dos enamorados solo quisieron hacer acto de presencia en el festejo para escenificar la estrecha relación que ambos mantienen con el controvertido intérprete. Tanto es así, que solo diez minutos más tarde los paparazzi pudieron captar a los dos enamorados saliendo -esta vez juntos- del céntrico club nocturno The Ivy y montando en el mismo coche negro que les llevaría hasta casa.



Aunque de momento ninguno se ha pronunciado oficialmente sobre las novedades de su vida sentimental, lo cierto es que durante su estancia en la citada gala de premios ambos ofrecieron sutiles pero reveladores signos sobre la naturaleza del vínculo que les une, como se desprende, por ejemplo, del discurso de agradecimiento que pronunció el rapero -señalando varias veces a la mesa donde se encontraba Naomi- tras hacerse con el galardón al artista más innovador del año.



"Gracias, muchas gracias, especialmente a todas las admiradoras y a las mujeres que nos han estado apoyando durante todo este tiempo, desde las representantes hasta las novias. Gracias a todas las damas, de verdad", expresaba el intérprete desde el escenario.