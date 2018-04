Maxi Iglesias y Kate del Castillo se reencuentran en Los Ángeles

Bang Showbiz

online@laestrella.com.pa



Tras la confirmación de que finalmente sí habría una segunda temporada de 'Ingobernable', los fans de la serie llevaban meses atentos a cualquier pista que pudiera indicar cuándo se estrenarían esos nuevos capítulos, lo cual ha llegado finalmente ahora de la mano de Maxi Iglesias.

El actor, que da vida a un hacker en la ficción, se encuentra actualmente en Los Ángeles por motivos relacionados con la ficción de Netflix sobre los que no ha querido -o podido- dar más detalles a través de su cuenta de Instagram, pero su presencia en la ciudad y, concretamente, en los estudios del gigante del streaming ha sido suficiente para corroborar que la espera está a punto de llegar a su fin.

A su paso por la ciudad, Maxi no ha querido dejar escapar la oportunidad de reunirse con su querida Kate del Castillo, la protagonista indiscutible de la historia sobre una Primera Dama de México a la fuga tras la misteriosa muerte de su marido.

"Estar aquí y no quedar con ella no es factible... Con la única e irrepetible @katedelcastillo", ha escrito el joven para ilustrar un selfie en el que aparece posando junto a su compañera de reparto y que ha publicado en su cuenta de Instagram.

La producción marcó un hito en las respectivas carreras de Maxi y Kate por motivos diferentes: en el caso del guapo español, se ha tratado de su primer proyecto con repercusión internacional gracias a la difusión que le ha dado Netflix en 190 países, y para Kate supuso su regreso a la escena interpretativa tras el escándalo en torno al caso de El Chapo.

En 2015, la actriz participó en el encuentro entre el narcotraficante, que en aquel momento seguía huido de la justicia, con la estrella de Hollywood Sean Penn con el objetivo de realizar una entrevista para la revista Rolling Stone y negociar el rodaje de una posible película sobre su vida, lo que dio pie a que el gobierno mexicano abriera una investigación -aún en curso- para esclarecer la relación de Kate con la organización criminal y si había recibido o no algún tipo de financiación de la misma. En respuesta, ella abandonó México, adonde aún no ha regresado, alegando que no se le había ofrecido ninguna garantía de que no fuera a ser encarcelada si comparecía ante la justicia mexicana, para instalarse en su lugar en Estados Unidos.

Su decisión complicó enormemente la grabación de 'Ingobernable', ya que todas sus escenas tuvieron que ser trasladadas a San Diego, mientras que una doble se ocupó de sustituirla en aquellas en las que aparecía recorriendo la Ciudad de México, y Kate ni siquiera acudió a su país de cara a la presentación de la serie. Por ahora se desconoce cómo o desde dónde ha afrontado el rodaje de la nueva entrega de un folletín que guarda unos paralelismo innegables con el que también ha protagonizado en la vida real.