Maná protagonizará un panel en la conferencia Billboard en Las Vegas

El cantante Fher Olvera y el baterista Alex González, del grupo de rock mexicano Maná, serán los protagonistas de uno de los paneles de la Conferencia Anual de la Música Latina de Billboard, que se celebrará del 23 al 26 de abril en el hotel The Venetian de Las Vegas (NV).



El miércoles 25, los dos artistas mexicanos sostendrán una conversación pública acerca de responsabilidad social y filantropía, en la que expondrán lo que hace la Fundación Selva Negra de Maná, una organización sin fines de lucro comprometida con la preservación del medioambiente y el desarrollo comunitario, informó hoy la organización Billboard.



"Maná es un ícono. Ninguna otra banda de rock latina tiene este nivel de ventas, giras e impacto social. Ellos encarnan el arte y la integridad, y estamos encantados de tenerlos con nosotros para discutir su creencia en la preservación y la conservación del medio ambiente", dijo Leila Cobo, directora ejecutiva de Contenido Latino y Programación de Billboard.



Además de Maná, en la lista provisional de ponentes de la conferencia, que reúne a artistas, técnicos y empresarios de la música, están el DJ de Miami Steve Aoki, la española Rocío Guerrero, jefa de Culturas Musicales Globales de Spotify, el cantante de música regional mexicana Ulices Chaidez, el músico, cantante y compositor de bandas de muchas series televisivas Carlos Villalobos.



La charla titulada "The Rock Star Q & A (La estrella de rock (Pregunta y Respuestas)" es uno de los platos fuertes de la Conferencia de este año, que, al igual que la entrega de los premios Billboard de la Música Latina este año se traslada de Miami a la capital de los casinos.



La 29 Conferencia Anual de la Música Latina será la antesala de la vigésima edición de los Premios Billboard latinos, que tendrá lugar el jueves 26 de abril desde el Mandalay Bay Events Center de Las Vegas y será transmitida en vivo por Telemundo.



La actriz y presentadora venezolana Gaby Espino y el presentador y actor mexicano Marco Antonio Regil serán, según se anunció hoy, los conductores oficiales de la gala.



A lo largo de sus más de tres décadas en la música, Maná ha vendido 40 millones de álbumes en todo el mundo.



En 2016, se convirtió en el grupo número 1 en la lista de preferencia Latin Airplay con su sencillo "De pies a cabeza", una colaboración con Nicky Jam. Esta fue la undécima canción número 1 de Maná, el dúo o grupo que más tiene.



Creada en 1995, La Fundación Ecológica Selva Negra estimula un concepto central de educación ambiental al cambiar los hábitos y tomar decisiones sostenibles.



Maná y la Fundación Ecológica Selva Negra creen que la conservación del medio ambiente es responsabilidad de todos y sus proyectos se centran no solo en la preservación de las especies y la conservación del medio ambiente, sino que también incorporan el desarrollo social y promueven el progreso de las personas y sus comunidades.