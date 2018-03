¿Luis Fonsi superará el éxito de "Despacito"?

Karen Bernal

Dicen que lo más difícil no es más llegar a la cima sino mantenerse. Al parecer el cantante Luis Fonsi lo sabe de sobra. No obstante su racha inquebrantable en 2017 con el hit Despacito, grabado junto a Daddy Yankee, ahora busca repetir —o superar— la historia.

El artista boricua, quien ha ganado cinco veces el Latin GRAMMY, junto a la artista multiplatino Demi Lovato lanzan la versión en inglés de su último sencillo Échame La Culpa titulado Not On You.

La versión remix da una nueva dimensión al tema original que generó más de 950 millones de vistas en YouTube / VEVO en menos de cuatro meses, alcanzó el puesto número 6 en la lista global de Spotify, fue Top 10 en el Global Shazam Chart, alcanzó el número 1 en iTunes en 59 países y ya obtuvo una certificación 12x Platino en Estados Unidos. Con este tema, Fonsi hizo historia como el "tercer artista latino en conseguir dos canciones en español entre los Top 50 de los Billboard Hot 100".

"Not On You" continúa la historia de éxito que comenzó con "Despacito" el año pasado. Después de dominar las listas más importantes del mundo durante 11 meses consecutivos y batir récords en ventas, transmisión y vistas en YouTube, obtuvo cuatro premios Latin GRAMMY y recibió tres nominaciones GRAMMY. Además, Billboard lo elogió como la quinta mejor canción latina de todos los tiempos. Después de convertirse en la primera canción en español en alcanzar el puesto número 1 en la lista global de Spotify y el récord español más alto en la historia de la plataforma, registró tres semanas en el n. ° 1, mientras que Remix alcanzó el n. ° 1 en 39 mercados. En iTunes, el Original fue # 1 en 53 países, y el "Despacito" (Remix) capturó # 1 en 59 países.

Al parecer, la historia de éxito de Fonsi, que comenzó con "Despacito", aún seguirá vigente. Es uno de los finalistas favoritos en los Premios Billboard de la Música Latina 2018 con un total de diez nominaciones, incluyendo "Artista del Año", "Canción del Año del Pop Latino", "Canción del Año Streaming" y "Compositor de canciones" del año. La gala ocurrirá el 26 de abril y será transmitida por Telemundo.

Además, el boricua continúa con su gira Love and Dance World Tour, que seguirá por México durante el mes de marzo y aterrizará en Panamá en abril próximo.

Te dejamos la canción para que juzgues.