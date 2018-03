Luis Fonsi y Residente, brillo puertorriqueño en los Premios Latinos BMI

EFE

Dos enormes talentos de Puerto Rico como Luis Fonsi y Residente fueron los grandes triunfadores de la 25 edición de los Premios Latinos BMI, que se celebraron esta noche en el hotel Beverly Wilshire de Los Ángeles.



El responsable del fenómeno global de "Despacito" se llevó el galardón President como reconocimiento a sus dos décadas de carrera musical, mientras que quien fuera el vocalista de Calle 13 recibió el premio Champion, que se entregaba por primera vez en la 25 edición de los BMI, como homenaje a sus logros artísticos y su trabajo filantrópico.



Estos galardones los organiza la entidad de gestión de derechos de autor Broadcast Music Inc. (BMI) para premiar los éxitos de los compositores de música latina.



"Todavía no sé cómo demonios entré en esa lista (de ganadores del premio President BMI). Me siento simplemente muy honrado", dijo Luis Fonsi sobre el escenario, quien aprovechó para agradecer a su familia, a productores y ejecutivos de la industria musical que han apostado por él en estos veinte "impresionantes" años de carrera.



"Y a todos ustedes, todos los autores que están aquí, toda esa gente que han ganado su primer BMI, lo celebro con ustedes, que sean muchos más y que sigamos haciendo buena música en español y representando a los latinos siempre en alto", agregó.



"Gracias a todos. Mi inglés es un poco malo así que intentaré ser breve", apuntó Residente entre risas.



"Cuando hago música realmente la siento y para mí eso es lo más importante", añadió René Pérez, quien aseguró que para él es crucial "ser honesto como artista" y que "todo lo que te afecte se plasme en el papel sin pensar en cualquier repercusión".



Residente también se acordó de sus seres queridos, pues ellos le dieron la inspiración para emprender su trabajo humanitario.



"Es algo que he hecho de manera natural. Gracias a mi madre y a mi padre crecí en una familia en la que aprendimos a compartir y ayudar a los otros. Por eso soy así", explicó.



"Y para Puerto Rico, para mi isla, gracias", cerró.



El presidente de BMI, Mike O'Neill, subrayó en el discurso inaugural de la ceremonia su orgullo por premiar a "una estrella del pop latino" como Luis Fonsi.



"Es un pionero que escribió la canción más popular del año pasado en todo el mundo", apuntó sobre el descomunal éxito de "Despacito", que con 4.950 millones de visionados es el vídeo más reproducido en la historia de YouTube.



"Luis, por todo lo que has dado a la música latina y pop, por ser tan generoso con los más necesitados, y por recordarnos que la música realmente es un idioma universal, estamos muy orgullosos de homenajearte por tus letras inolvidables y tu visionario talento", declaró.



O'Neill también piropeó a Residente, de quien dijo que, aparte de por sus triunfos musicales, es "igualmente conocido por su pasión y compromiso por impulsar el cambio social".



"Residente, a través de tu música, tu labor filantrópica y tu visión de paz y unidad, nos demuestras qué significa tener una perspectiva global del mundo", aseguró.



Además de Luis Fonsi y Residente, que consiguieron los galardones más importantes de la noche, Horacio Palencia ganó los premios de Compositor Regional Mexicano del Año y de Canción Regional Mexicana por "Me vas a extrañar", J Balvin se llevó la estatuilla de Compositor Latino Contemporáneo del Año, y Luis Fonsi consiguió el reconocimiento a la Canción Contemporánea Latina por "Despacito".



La velada concluyó con una actuación en directo de Luis Fonsi, que interpretó canciones como "Despacito", "Corazón en la maleta", "No me doy por vencido" y "Échame la culpa" y que también aprovechó ese momento para recordar de manera especial a su tierra natal de Puerto Rico.