Liza Hernández: el fútbol no tiene nada ver con quitarse la ropa

Daniel M. Alarco

dmolina@laestrella.com.pa



La seguidora número uno de la selección de fútbol de Panamá, Liza Hernan´dez, afirmó que por ahora no ha pensado nada en especial para celebrar un virtual triunfo de "La Sele" en el Mundial de Fútbol de Rusia 2018. "Hay gente que me postea que me quite la ropa y yo le contesto que no, porque el futbol no tiene nada que ver con quitarse la ropa", sentenció Hernández, en una entrevista con la agencia española EFE.

Hernández añadió que "sería una celebración normal". "Te juro que lo vivo como si estuviera en la cancha, llevo esas celebraciones por dentro", dijo la también fanática del Real Madrid.

La "novia de la sele", quien formó parte del grupo de porristas de los Lakers de Los Ángeles en 2002, recordó que desde que se mudó a Estados Unidos se le hizo fácil seguir a Panamá en los torneos que se jugaban en el norte, como la Copa de Oro de la Concacaf, que se ha celebrado en Carson, California; y por eso ha recibido un gran respaldo en "ser la novia de la sele".

"Estaré en Rusia, esta experiencia no me la pierdo(...). Quería ir con un grupo de amigas, porque quiero que Rusia y el mundo sepa lo linda que son las mujeres en este país", dijo la ex Hawaiian Tropic, quien detalló que "fue un shock" la clasificación directa del país a la cita mundial del fútbol.

En cuanto al rol que desempeña con "La Sele", Hernández manifestó estar contenta y que los jugadores se han vuelto sus amigos. "Me encanta conversar con ellos, siempre los he apoyado, me gusta el fútbol, lo vivo y lo entiendo que es lo más importante", aseguró.