Lamar Odom le desea lo mejor a su ex Khloé Kardashian

La estrella televisiva Khloé Kardashian y su exmarido Lamar Odom han pasado por un montón de altibajos desde que ella decidiera solicitar por primera vez el divorcio en 2013, convencida de que su relación se había deteriorado ya hasta un punto irreparable: durante años, él se negó a oficializar los documentos que darían por finalizado su matrimonio y no dudaba en referirse a la celebridad como 'su todavía esposa' siempre que se le presentaba la oportunidad.



Sin embargo, a día de hoy el exjugador de baloncesto parece haber pasado por fin página lo suficiente como para celebrar la noticia de que Khloé esté esperando su primer retoño junto a su actual pareja, el también deportista Tristan Thompson.



"Para serte completamente sincero, no podría haberle sucedido a nadie mejor. Me alegro muchísimo por ella. Sé que si pudo cuidar de un hombre adulto durante cuatro años, será capaz de ocuparse de un bebé", ha asegurado Lamar Odom en declaraciones al portal 'Access Hollywood', haciendo una referencia velada al apoyo que su ex siempre le proporcionó en su lucha contra su adicción a las drogas y el alcohol.



De hecho, en 2015 Khloé lo abandonó todo para estar a su lado después de que sufriera una sobredosis en un burdel de Nevada que le dejó varios días entre la vida y la muerte, a lo que siguió una larga y lenta recuperación durante la que su exmujer no se separó de su lado. Como forma quizá de mostrarle su agradecimiento, Lamar firmó finalmente los documentos de divorcio cuando ella decidió volver a reabrir el proceso en 2016.



Basándose en su propia experiencia, a Lamar -padre de tres hijos junto a su primera esposa- no le cabe ninguna duda de que la maternidad no supondrá ningún desafío para Khloé: "Va a ser una madre maravillosa, y estoy seguro de que van a malcriar a ese pequeñín todo lo que puedan", concluye.



En su caso, Lamar y ella ya documentaron en uno de los realities que protagonizaron sus supuestos intentos de ser padres, aunque tiempo después Khloé aseguraba que nunca había tratado realmente de quedarse embarazada.



"La verdad es que eso fue algo que me dolió", reconoce al respecto su ex. "Pero en aquel momento estaba pasando por una etapa complicada, así que no me lo tomé como algo personal".