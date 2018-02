Kurt Cobain, un adiós trágico para la leyenda de Nirvana

Yandira Núñez

yandira.nunez@laestrella.com.pa



Parece un tanto común que la vida de estrellas de la talla de Kurt Cobain, vocalista y compositor de la agrupación estadounidense Nirvana, se vea cegada por una tragedia que se asoma sin aviso.

De no haber apretado aquel gatillo, como reseñaron las investigaciones policiales, aquel 5 de abril de 1994, Cobain celebraría este martes su 51 cumpleaños.

Según una reseña de la cadena internacional de noticias CNN, el artista fue hallado muerto en su residencia de Seattle, el 8 de abril de 1994, y más tarde se determinó que el 5 de abril cometió suicidio con una escopeta Remington. Tenía solo 27 años.

El polémico vocalista aclamado por millones, y cuya vida repleta de turbulencias estuvo ligada al consumo de heroína, nació un 20 de febrero de 1967 en Aberdeen, Washington, iniciándose en 1988 en la banda Nirvana.

Probablemente la voz de 'Smells Like Teen Spirit', jamás imaginó que con el lanzamiento del álbum "Nevermind" en 1991, la banda alcanzaría la venta de 30 millones de copias logrando aún hoy, casi tres décadas después, seguir contando con la popularidad y el afecto de sus seguidores.

Nirvana, también integrada por Krist Novoselic y Dave Grohl, logró un gran impacto con "Nevermind" que supo convertirse en un acercamiento distinto entre los géneros del punk, metal y rock con los jóvenes de la época. Se hizo merecedora de premiaciones en los American Music Awards, Brit Awards, Grammy Awards, MTV Music Awards y NME Awards.

El 29 de octubre de 2002, fue lanzado el álbum "Nirvana", con éxitos de los tres álbumes de estudio como 'You Know You're Right'. En noviembre de 2004 fue lanzado al mercado el box set "With the Lights Out", con una gran compilación de demos y ensayos de Cobain, además de temas que fueron grabados en vivo desde los inicios de la banda.

En 2005, la compilación "Silver: The Best of the Box'" fue lanzada como una compilación de 19 temas además de tres canciones que jamás fueron sacadas al mercado.

A pesar de la disolución de la banda, la música siguió vigente en sus dos miembros quienes han seguido en la escena musical estadounidense.

Hoy, Courtney Love, cantautora y artista estadounidense, también esposa de Cobain, publicó a través de su cuenta de Instagram, una fotografía en homenaje al músico, padre de su única hija, de 25 años, Frances Bean Cobain.

"Feliz cumpleaños pequeño Dios", fue la frase que acompañó la fotografía en blanco y negro en las que podía vérsele juntos, antes de su muerte.