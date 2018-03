Khloé Kardashian se refugia en Cleveland a escasas semanas de dar a luz

Bang Showbiz

Tras haber pasado buena parte de su primer embarazo en Los Ángeles, lo que no le ha impedido por otro lado mantener su intenso ritmo viajero hasta prácticamente el último momento, la estrella televisiva Khloé Kardashian se ha establecido finalmente en la ciudad de Cleveland -donde reside su pareja Tristan Thompson- para afrontar allí la recta final del proceso que la llevará a debutar en la maternidad.



"Khloé ya está en Cleveland y no se moverá de allí hasta que haya nacido el bebé. El embarazo ya es demasiado avanzado para seguir volando de un sitio a otro. Está muy bien, sana y contenta, y parece cada día más feliz", ha revelado a la revista People una fuente cercana a la futura mamá.



La elección de Cleveland (Ohio) como escenario en el que cumplir su sueño de ser madre no solo se explica con el hecho de que el padre de la criatura reside en esta urbe desde hace años -Thompson es una de las grandes estrellas del club la NBA Cleveland Cavaliers-, sino también con la tranquilidad y el sosiego que le proporcionará a la hermana de Kim Kardashian de cara a tan importante experiencia.



"A Khloé le encanta Cleveland y no descarta la idea de que se convierta en su hogar permanente. Es una ciudad mucho más relajante que Los Ángeles, no hay tantos fotógrafos y eso le ayudará a llevar una vida mucho menos expuesta a la atención mediática. En Los Ángeles se montaría todo un circo alrededor del hospital, con seguidores acampando a las afueras. En Ohio Khloé será tratada como una persona normal", ha aseverado el mismo informante.



Resulta comprensible que la también diseñadora no quiera verse sometida a distracciones innecesarias dada la magnitud del reto que afronta, pero también lo es su necesidad de contar con la presencia de buena parte del clan familiar -en especial su madre Kris Jenner- en el momento en que esté a punto de dar a luz a su primogénita.



"Khloé está un poco nerviosa debido a los entresijos del parto, pero sobre todo está entusiasmada ante la llegada del momento. Se está tomando las cosas con calma en Cleveland, preparándolo todo y mentalizándose de que pronto podrá conocer a su hija. La familia volará a Cleveland cuando llegue el momento. Khloé está especialmente emocionada de tener a su madre a su lado", ha explicado a la misma publicación.