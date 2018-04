Khloé Kardashian espera que su futura hija herede sus 'curvas'

Bang Showbiz

Aunque parecía que Khloé Kardashian se había evadido por completo del mundo tras mudarse temporalmente a Cleveland, la ciudad en la que reside su pareja, Tristan Thompson, y en la que dará a luz a la primera hija de ambos, lo cierto es que la estrella televisiva no ha dudado en echar mano de su aplicación personal para compartir con todos sus seguidores algunos de los muchos rasgos que espera que su bebé herede de ella.

"Al igual que hice la semana pasada, hoy voy a revelaros más cualidades que me gustaría que mi hija heredera de nosotros, tanto de Tristan como de mí. Espero poder inculcarle mi estilo y sus movimientos de baile, y me encantaría que heredera mi gran trasero. Ojalá las dos podamos tener las mismas curvas, bueno, las que yo tenía antes del embarazo", ha expresado en tono jocoso para, a continuación, asegurar que también vería colmados sus deseos si su pequeña disfrutara de un cociente intelectual como el de su padre y la sensatez con la que este gestiona su dinero.

Como ha recordado ella misma, la tercera hija de Kris Jenner y el fallecido Robert Kardashian empleó este medio de contacto hace solo unos días para sincerarse sobre la imagen mental que ya se estaba creando sobre su primogénita, la cual podría llegar al mundo en cualquier momento si, como aseguran fuentes cercanas al mediático clan, Khloé está a punto de salir de cuentas.

"¡Estoy deseando conocer a mi bebé! Con frecuencia pienso en cómo será físicamente y qué tipo de personalidad tendrá. Espero que sea una mezcla perfecta de lo que somos Tristan y yo, lo cual quizá sea mucho pedir. Me gustaría que heredara de él su inteligencia y lo bien que se le da la tecnología, y por otro lado mi sabiduría de la calle y mi olfato para los negocios", expresaba en esa ocasión.

A la espera de conocer personalmente a la pequeña y determinar, de este modo, si se cumplen las previsiones de su famosa madre, al menos Khloé Kardashian ya puede presumir abiertamente de haber estado viviendo un embarazo relativamente "apacible" que, entre otras cosas, le hace sentirse "bendecida".

"Me siento realmente bendecida porque he podido disfrutar de un embarazo bastante activo en ese sentido. Todo el mundo decía que el proceso sería muy duro, y es verdad que he tenido altibajos, pero por lo general ha sido muy apacible", explicaba en un vídeo promocional de su nueva línea de ropa maternal de su firma 'Good American'.